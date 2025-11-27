Κατερίνα Καινούργιου: Έδειξε on air την κοιλίτσα της – «Φουσκώνει, μεγαλώνει η μπουμπούκα»

Η Κατερίνα Καινούργιου περνά μία από τις πιο όμορφες περιόδους της ζωής της και μετρά αντίστροφα για να κρατήσει στην αγκαλιά της την κόρη της. Επανειλημμένως στο παρελθόν η παρουσιάστρια είχε εκφράσει την επιθυμία της να γίνει μητέρα, με την είδηση της εγκυμοσύνης της να έχει σκορπίσει χαρά τόσο στην ίδια όσο και στο περιβάλλον της.



Όπως έχει αναφέρει η ίδια η Κατερίνα Καινούργιου περιμένει κοριτσάκι, ενώ όπως είναι λογικό σιγά σιγά η κοιλίτσα της φουσκώνει όλο και περισσότερο. Το πρωί της Πέμπτης (27/11) αφού καλημέρισε το τηλεοπτικό κοινό γύρισε στο πλάι και έδειξε την κοιλιά της, ενώ παράλληλα αναφέρθηκε και στον λόγο που φορά μαύρα ρούχα.

“Φουσκώνει, κοιτάξτε με το φόρεμα, μεγαλώνει η μπουμπούκα. Φοράω μαύρα γιατί η αγορά, ειδικά τώρα που είμαι έγκυος και δυσκολεύομαι, δεν μπαίνω σε όλα, έχει πάρα πολλά μαύρα. Μπήκα σε κάτι sites του εξωτερικού και παρήγγειλα κάτι ροζ πουλόβερ. Όπου ροζ πάω και το παίρνω. Μου το λένε και οι φίλες μου. Μη φοράς μαύρο, δεν είναι καλό“, ανέφερε η Κατερίνα Καινούργιου.