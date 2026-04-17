Γιάννης Τσιμιτσέλης: «Ο σταθμός μ’ έχει αγκαλιάσει, γι’ αυτό και μου έδωσε δεύτερο πρότζεκτ»

Στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα» μίλησε το πρωινό της Παρασκευής (17/04), ο Γιάννης Τσιμιτσέλης, όπου μίλησε για τη συνεργασία που έχει με το ΣΚΑΪ αλλά και τη συνέχιση της εκπομπής «Όπου υπάρχει Ελλάδα».

«Ο σταθμός μ’ έχει αγκαλιάσει, γι’ αυτό και μου έδωσε δεύτερο πρότζεκτ, το τηλεπαιχνίδι. Από κει και πέρα, δεν έχει να κάνει με μένα μόνο. Το “Όπου υπάρχει Ελλάδα” υπήρχε και πριν από μένα και μακάρι, αν δεν μπορέσω εγώ για του χρόνου, να υπάρχει και του χρόνου», δήλωσε αρχικά ο ηθοποιός.

«Δεν είναι αν θέλω να συνεχίσω στην εκπομπή. Απλά επειδή σαν ηθοποιός θα πρέπει να κλείσω δουλειές τώρα για του χρόνου, ίσως δεν προλάβω. Εννοώ δηλαδή πως μπορεί να κλείσω κάτι και να μην έχω χρόνο μετά να κάνω την εκπομπή», πρόσθεσε.

«Αν συνεχιστεί όμως η εκπομπή και μπορώ, φυσικά και θα την κάνω. Αν πάει Σαββατοκύριακο, σίγουρα θα με βόλευε περισσότερο», πρόσθεσε, επίσης, ο Γιάννης Τσιμιτσέλης στις νέες τηλεοπτικές του δηλώσεις.