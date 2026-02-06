J2US: «Κλείδωσε» η ημερομηνία της πρεμιέρας – Διάρκεια «μαμούθ» για το live

Το Just the 2 of Us επιστρέφει για έβδομη σεζόν, αυτή τη φορά μέσα από τη συχνότητα του OPEN, με την επίσημη ανακοίνωση να έχει ήδη δοθεί στη δημοσιότητα.

Ο Νίκος Κοκλώνης αναλαμβάνει και πάλι τον ρόλο του παρουσιαστή και παραγωγού του δημοφιλούς μουσικού σόου, πλαισιωμένος από πλήθος συμμετεχόντων, ενώ η κριτική επιτροπή παραμένει σταθερά στο πλευρό του.

Σύμφωνα με τον επίσημο προγραμματισμό του Open που στάλθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (06.02) στους τηλεοπτικούς συντάκτες το show θα κάνει πρεμιέρα το ερχόμενο Σάββατο (14.02) στις 20:00 και θα έχει διάρκεια έξι ωρών.

Ο Νίκος Κοκλώνης υπόσχεται ένα φαντασμαγορικό ξεκίνημα, γεμάτο εκπλήξεις και εντυπωσιακές εμφανίσεις, φιλοδοξώντας να κερδίσει για ακόμη μία χρονιά το ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού.

Τι αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση του OPEN

Το μεγαλύτερο πάρτι της ελληνικής τηλεόρασης προσγειώνεται ξανά στη συχνότητα του ΟPEN και υπόσχεται φαντασμαγορικές βραδιές με πολύ κέφι, χορό και τραγούδι.

Ο 7ος κύκλος του «Just the 2 of Us», με τον απόλυτο showman Νίκο Κοκλώνη κάνει δυναμικό comeback στο OPEN και η σκηνή γεμίζει φωνές, πάθος και στιγμές που «δεν παγώνουν με τίποτα».

Νέα ζευγάρια, μεγάλες ερμηνείες, ανατροπές και συναίσθημα στο φουλ. Το παιχνίδι ξεκίνησε. Ο ρυθμός ανέβηκε. Ο πάγος έσπασε… και το πάρτι κυριαρχεί.

Αγαπημένοι καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές τους με γνωστά πρόσωπα της showbiz, δημιουργώντας απρόβλεπτες και απολαυστικές συνεργασίες επί σκηνής. Κάθε εμφάνιση είναι και μια νέα έκπληξη, που στόχο έχει να κερδίσει το κοινό και την κριτική επιτροπή.

Μουσική, χορός και τραγούδι, κάθε εβδομάδα στις οθόνες μας. Το «Just the 2 of Us», το πιο λαμπερό μουσικό show της ελληνικής τηλεόρασης, έρχεται πιο ανανεωμένο και πιο φρέσκο από ποτέ!