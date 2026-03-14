J2US: Η συγκινητική αφιέρωση στον Γιώργο Μαρίνο – «Μια εκρηκτική προσωπικότητα που δεν χωρούσε σε μια ιδιότητα» είπε ο Κοκλώνης

Με μια συγκινητική αφιέρωση στον Γιώργο Μαρίνο που έφυγε από τη ζωή ξεκίνησε το βράδυ του Σαββάτου 14/3 το live του J2US.

Συγκεκριμένα, στην έναρξη του σόου ακούστηκαν κάποια από τα τραγούδια με τα οποία έγραψε τη δική του ιστορία ο Γιώργος Μαρίνος. Μόλις τελείωσαν αυτά τον λόγο πήρε ο Νίκος Κοκλώνης, ο οποίος αναφέρθηκε στον σπουδαίο showman, ο οποίος πέθανε βυθίζοντας στο πένθος τον καλλιτεχνικό κόσμο αλλά και το πανελλήνιο.

«Ήταν μια εκρηκτική προσωπικότητα που δεν χωρούσε σε μια ιδιότητα και δεν μπορεί με τίποτα να διαγραφεί» είπε ο Νίκος Κοκλώνης.

Γιώργος Μαρίνος: Ο πρώτος σόουμαν της Ελλάδας – Οι μεγάλες συνεργασίες & η σπουδαία πορεία του

Η αυλαία έπεσε οριστικά για τον Γιώργο Μαρίνο, τον άνθρωπο που δίδαξε στην Ελλάδα τι σημαίνει πραγματικό σόου. Ο σπουδαίος καλλιτέχνης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών, την Τρίτη 10 Μαρτίου, μετά από σοβαρά προβλήματα υγείας που τον ταλαιπωρούσαν το τελευταίο διάστημα.

Ο Γιώργος Μαρίνος γεννήθηκε στον Βοτανικό το 1939. Μεγάλωσε με τη μητέρα του, τη Βασιλική, καθώς οι γονείς του χώρισαν όταν εκείνος ήταν μόλις ενός έτους.

Η πατρική φιγούρα έλειπε, καθώς ο πατέρας του, Αλέξανδρος, βρισκόταν εξόριστος στη Μακρόνησο. Η πρώτη τους συνάντηση έγινε όταν ο Γιώργος ήταν ήδη 12 ετών. ΧΑΣΙΑΛΗΣ ΒΑΙΟΣ / EUROKINISSI

Παρά την επιθυμία των γονιών του να γίνει πολιτικός μηχανικός ή αρχιτέκτονας —αξιοποιώντας την κλίση του στα μαθηματικά— εκείνον τον είχε ήδη κερδίσει το θέατρο από πολύ μικρή ηλικία.

Ενώ ήταν ακόμα ανήλικος, πήγε κρυφά και έδωσε εξετάσεις στη σχολή του Εθνικού Θεάτρου. Έτσι, έκανε το πρώτο βήμα για να μπει στον κόσμο της τέχνης, που αργότερα θα τον λάτρευε.

Η συμμετοχή του στην παράσταση «Οδός Ονείρων»

Το 1962, όντας ακόμα δευτεροετής φοιτητής, συμμετείχε στην ιστορική παράσταση «Οδός Ονείρων» του Μάνου Χατζιδάκι. Βρέθηκε στη σκηνή δίπλα σε «ιερά τέρατα» όπως ο Δημήτρης Χορν, η Ρένα Βλαχοπούλου και η Μάρω Κοντού, ερμηνεύοντας το εμβληματικό τραγούδι «Κάθε κήπος». ΚΑΤΩΜΕΡΗΣ ΚΩΣΤΑΣ / EUROKINISSI

Αυτή η συνεργασία έθεσε τις βάσεις για μια βαθιά φιλία με τον Μάνο Χατζιδάκι και τον Νίκο Γκάτσο, ανθρώπους που τον βοήθησαν να διαμορφώσει το δικό του ξεχωριστό στυλ.

Η εποχή της «Μέδουσας» – 20 χρόνια απόλυτης κυριαρχίας

Αν υπάρχει ένας χώρος που ταυτίστηκε απόλυτα με το όνομα του Γιώργου Μαρίνου, αυτός ήταν η «Μέδουσα» στου Μακρυγιάννη. Από το 1973 έως το 1992, ο σπουδαίος καλλιτέχνης δημιούργησε ένα εντελώς νέο είδος διασκέδασης για τα ελληνικά δεδομένα.

Συνδύαζε την πρόζα, τη σάτιρα, τον χορό και το τραγούδι, προσφέροντας ένα θέαμα ευρωπαϊκών προδιαγραφών.

Στο πλευρό του είχε για χρόνια τον μαέστρο Νίκο Δανίκα, ενώ κορυφαίοι δημιουργοί όπως η Λίνα Νικολακοπούλου, ο Σταμάτης Κραουνάκης και η Νινή Ζαχά έγραφαν στίχους ειδικά για εκείνον.

Η τηλεοπτική αποθέωση με το «Ciao ANT1»

Στη δεκαετία του ’90, ο Γιώργος Μαρίνος μεταλαμπάδευσε τη λάμψη της «Μέδουσας» στη μικρή οθόνη. Το «Ciao ANT1» παραμένει μέχρι σήμερα το σημείο αναφοράς για τα ελληνικά φαντασμαγορικά σόου.

Με τις περίφημες «τσαούσες» του και τον ξεχωριστό τρόπο που παρουσίαζε, έφερε έναν αέρα ανανέωσης στην ελληνική τηλεόραση. Οι ατάκες του είχαν γίνει τόσο γνωστές που τις έλεγε όλος ο κόσμος εκείνη την εποχή.

Η προσωπική ζωή και το coming out

Σε μια εποχή βαθιά συντηρητική, στα μέσα του 1960, ο Γιώργος Μαρίνος υπήρξε ο πρώτος επώνυμος Έλληνας που μίλησε ανοιχτά για την ομοφυλοφιλία του. Όπως είχε δηλώσει αργότερα: «Δεν είχα ενοχές και τύψεις, άρα δεν μπορούσε κανείς να με πληγώσει».

Ο μεγάλος έρωτας της ζωής του ήταν μια γυναίκα, η Κατιάνα Μπαλανίκα. Υπήρξαν σύντροφοι για τέσσερα χρόνια στα τέλη του ’60 και παρέμειναν στενοί φίλοι και συνεργάτες μέχρι το τέλος. ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI

Ο ίδιος είχε επιλέξει να μη δημιουργήσει την δική του οικογένεια, θεωρώντας —ίσως με υπερβολική αυστηρότητα προς τον εαυτό του— πως το παρελθόν του θα βάραινε ένα παιδί.

Η μοναχικότητα των τελευταίων ετών

Τα τελευταία χρόνια, ο Γιώργος Μαρίνος είχε επιλέξει να αποτραβηχτεί από τα φώτα της δημοσιότητας, ζώντας αρχικά στο σπίτι του στον Νέο Βουτζά και αργότερα σε μονάδες φροντίδας.

Παρά τις φήμες και την ανησυχία του κοινού, ο ίδιος είχε ξεκαθαρίσει σε μια από τις σπάνιες τελευταίες του εξομολογήσεις: «Ο χρόνος σταματάει, εγώ όμως γερνάω. Έχω κάποια μοναχικά χόμπι, κάνω παζλ, διαβάζω… δεν με ενδιαφέρει να βγαίνω έξω όπως παλιά».