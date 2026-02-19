J2US: Επιστρέφει το Σάββατο 21/2 στις 20:00 με το 2ο live – Καλεσμένοι o Σταμάτης Γονίδης & η Ελένη Δήμου

Το J2US επιστρέφει το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου στις 20:00, με το δεύτερο live να υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη ανατροπές και εντυπωσιακές ερμηνείες. Η σκηνή του μουσικού σόου θα πλημμυρίσει από μεγάλες επιτυχίες, καθώς επίσημος καλεσμένος της βραδιάς θα είναι ο Σταμάτης Γονίδης και guest κριτής η Ελένη Δήμου.

Τι θα δούμε στο νέο επεισόδιο

Το Σάββατο 21/2 στις 20:00 στο OPEN, το J2US επιστρέφει με το 2ο Live που μετατρέπει τη μουσική σε γιορτή και τον ανταγωνισμό σε υπερθέαμα.

Τα ζευγάρια ανεβαίνουν στη σκηνή πιο δεμένα, πιο τολμηρά, πιο αποφασισμένα από ποτέ.

Οι πρόβες ανέβασαν τον πήχη. Οι απαιτήσεις μεγάλωσαν. Το show απογειώνεται.

Κάθε εμφάνιση είναι μια εμπειρία. Κάθε τραγούδι γίνεται ρυθμός. Κάθε act είναι ένα μικρό πάρτυ.

Στη σκηνή, ο μοναδικός Σταμάτης Γονίδης. Ο εμβληματικός ερμηνευτής ανεβαίνει στη σκηνή του J2US και μετατρέπει το live σε μουσικό γεγονός. Με τη βαθιά, χαρακτηριστική του φωνή και τη διαχρονική του αύρα, χαρίζει μια εμφάνιση που τιμά το λαϊκό τραγούδι και υπενθυμίζει γιατί αποτελεί σταθερή αξία δεκαετιών.

Guest κριτής η διαχρονική Ελένη Δήμου που ενώνει τη διαχρονικότητα με την ευαισθησία και φέρνει στην κριτική επιτροπή το βάθος μιας καλλιτέχνιδας που έχει σφραγίσει το ελληνικό τραγούδι.

Στην κριτική επιτροπή, η Βίκυ Σταυροπούλου, ο Σταμάτης Φασουλής και η Καίτη Γαρμπή σχολιάζουν, συγκινούνται και ανεβάζουν τον παλμό.

Ο Νίκος Κοκλώνης δίνει τον ρυθμό και μετατρέπει το live σε μια λαμπερή μουσική γιορτή.

Δείτε παρακάτω το trailer: