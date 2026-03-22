Χαμός στο J2US με τον Gio Kay και τον Σταμάτη Φασουλή – “Ξενερώνω με τη φάση σου” – Εξοργίστηκε η Καίτη Γαρμπή

Άναψαν τα αίματα στο J2US, καθώς στο πέμπτο live υπήρξε ένα… θερμό επεισόδιο μεταξύ του Gio Kay και του Σταμάτη Φασουλή. Γενικότερα πολλές φορές οι κριτές έχουν σχολιάσει με αιχμηρό τρόπο την στάση του πρώην παίκτη του Survivor στην κριτική που του ασκείται έπειτα από κάθε του εμφάνιση, ωστόσο το βράδυ του Σαββάτου (21/3) τα αίματα άναψαν για τα καλά.

Αφότου ερμήνευσε μαζί με την coach του, Αγγελική Ηλιάδη, το τραγούδι «Πανσέληνος», ο Νίκος Κοκλώνης μαζί με το ζευγάρι πήγε στο κέντρο της σκηνής προκειμένου να σχολιάσουν οι κριτές την εμφάνισή τους και να βάλουν βαθμολογία. Αφότου ο Σταμάτης Φασουλής έκανε αρνητικά σχόλια για τον τρόπο που ερμήνευσε το τραγούδι, ο Gio Kay εξέφρασε ανοιχτά την δυσαρέσκειά του με έντονο ύφος.

Μεταξύ άλλων ο Gio Kay απευθυνόμενος στον Σταμάτη Φασουλή είπε “ξενερώνω με τη φάση σου” και “δεν θα πεις εσύ σε μένα τι είναι ραπ”, γεγονός το οποίο έκανε την Καίτη Γαρμπή να εξοργιστεί. Συγκεκριμένα, η τραγουδίστρια πήρε τον λόγο και ανέφερε ότι είναι ασεβής κι εκτός ορίων, με την Αγγελική Ηλιάδη να προσπαθεί κάπως να ηρεμήσει τα πνεύματα, χωρίς ωστόσο να τα καταφέρνει.