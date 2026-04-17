Η Άννα Κανδαράκη βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Σήμερα» την Παρασκευή 17 Απριλίου, όπου συμμετείχε σε συζήτηση για την πρόσβαση των ανηλίκων στα κοινωνικά δίκτυα. Η γνωστή ψυχολόγος εξομολογήθηκε πως πριν από λίγες ημέρες έπεσε θύμα hacking, γεγονός που την αναστάτωσε σημαντικά.

Η ίδια περιέγραψε την εμπειρία της από την παραβίαση των λογαριασμών της, τονίζοντας πως η απώλεια του ελέγχου την έκανε να αποσυντονιστεί πλήρως.

Διαβάστε επίσης: Άννα Κανδαράκη: Η συγκινητική ανάρτηση μετά την εξομολόγηση για τον καρκίνο – «Αξίζω άραγε τόση αγάπη;»

Με αφορμή το προσωπικό της βιώμα, η γνωστή ψυχολόγος υπογράμμισε τους κινδύνους που ελλοχεύουν στον ψηφιακό κόσμο και την ανάγκη για μεγαλύτερη προστασία των χρηστών.

Όλα όσα είπε η Άννα Κανδαράκη

«Πριν από κάποιο χρονικό διάστημα, περίπου δέκα μέρες, χάκαραν και τους δικούς μου λογαριασμούς στα κοινωνικά δίκτυα. Ήταν μάλιστα ένας πολύ μεγάλος λογαριασμός, ήταν μέρος της δουλειάς μου και θα σας είμαι ειλικρινής, αποσυντονίστηκα.

Μπήκα σε μία διαδικασία να δω τι ακριβώς έχει γίνει, κατάλαβα ότι είναι κάτι το οποίο δεν μου ανήκει, παρόλο που έχει πολλά κομμάτια δικά μου μέσα, και μπήκα στο ενδιάμεσο να δω τι μπορώ να κάνω μέχρι αν θα μπορέσω να ανακτήσω τον λογαριασμό. Σκεφτόμουν ότι αποσυντονίστηκα εγώ, που είμαι ενήλικη, που δεν είναι εντελώς η δουλειά μου, που έχω χτίσει μία ταυτότητα.

Σκέφτομαι λοιπόν ένα παιδί το οποίο είναι κάτω από 18, που ακόμα δεν έχει αναπτυχθεί ο εγκέφαλός του προκειμένου να μπορεί να καταλάβει πού βρίσκεται, που η ταυτότητά του είναι ρευστή, που το κομμάτι της αποδοχής και της κοινωνικότητας είναι τόσο πολύ ευαίσθητο και εύθραυστο, πόσο πολύ μπορεί να επηρεαστεί μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα», τόνισε η Άννα Κανδαράκη.

