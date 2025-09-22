Η υπόθεση της Ρούλας Πισπιρίγκου γίνεται σειρά – Ποια η πιθανή πρωταγωνίστρια

Ο σκηνοθέτης Πάνος Κοκκινόπουλος, γνωστός για τις σειρές «Κόκκινος Κύκλος» και «10η Εντολή», φαίνεται πως ολοκλήρωσε μια νέα σειρά οκτώ επεισοδίων, εμπνευσμένη από την υπόθεση της Ρούλας Πισπιρίγκου.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, το πρότζεκτ έχει ήδη κατατεθεί και περιμένει έγκριση από την Επιτροπή Προγράμματος της ΕΡΤ και το Διοικητικό Συμβούλιο, διαδικασία που αναμένεται να διαρκέσει.

Στον ρόλο της Ρούλας Πισπιρίγκου φημολογείται ότι θα δούμε τη Λένα Παπαληγούρα, η οποία δήλωσε στην εκπομπή του ΣΚΑΪ ότι βρίσκεται σε έντονες συζητήσεις και παραδέχτηκε πως έχει απορρίψει αρκετές προτάσεις για να περιμένει αυτή την ευκαιρία.