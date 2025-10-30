Η Ράνια Τζίμα σχολίασε χαμογελώντας τον Παύλο Μαρινάκη – «Ζορίστηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος»

Η Ράνια Τζίμα σχολίασε την αμήχανη απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη. Λίγες ημέρες μετά το «στρίμωμα» που δέχτηκε από την Ανθή Βούλγαρη, ο Μαρινάκης βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο, αυτή τη φορά στον απόηχο του επεισοδίου μεταξύ Ντόρας Μπακογιάννη και Βασίλη Κικίλια σχετικά με τον ξυλοδαρμό σε γκαράζ πλοίου στα Χανιά.

Απαντώντας στις αλληλοκατηγορίες Μπακογιάννη – Κικίλια, ο Μαρινάκης προτίμησε τον διπλωματικό τόνο: «Δεν υπάρχει ζήτημα αλαζονείας και καμία διάθεση τιμωρητική, να αμαυρωθεί η προσφορά ενός επικεφαλής».

Η αντίδραση της Ράνιας Τζίμα ήταν λακωνική και σαρκαστική: «Ζορίστηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Αυτά τα ωραία συμβαίνουν στο γαλάζιο στρατόπεδο», είπε χαμογελώντας.