Κόντρα Μπακογιάννη – Κικίλια για την ΕΔΕ στον λιμενάρχη Χανίων – Η αλαζονική εξουσία, η ανθρωπιά και το καθήκον

Σφοδρή αντιπαράθεση ξέσπασε ανάμεσα στη Ντόρα Μπακογιάννη και τον Βασίλη Κικίλια, με αφορμή τη διενέργεια ΕΔΕ για τον λιμενάρχη Χανίων, ύστερα από την καταγγελία 72χρονου για ξυλοδαρμό σε γκαράζ πλοίου από 36χρονο.

Αρχικά, η βουλευτής Χανίων της ΝΔ εκτόξευσε “πυρά” κατά του υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κατηγορώντας τον για αλαζονεία και έλλειψη ανθρωπιάς, καθώς όπως είπε τέτοια φαινόμενα συμβαίνουν συχνά στα πλοία.

Λίγο αργότερα, ο κ. Κικίλιας απάντησε στην κυρία Μπακογιάννη, κάνοντας λόγο για καθήκον και επισημαίνοντας πως “η ανθρωπιά δεν είναι άλλοθι για συγκάλυψη”.

Μπακογιάννη: “Η εξουσία ασκείται με ανθρωπιά, όχι αλαζονικά”

Σε συνέντευξή της στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ, η Ντόρα Μπακογιάννη ανέφερε πως “έχω στεναχωρηθεί πάρα πολύ γιατί στα Χανιά έχουμε έναν εξαιρετικό Λιμενάρχη. Έναν Λιμενάρχη ο οποίος έβγαλε πέρα αυτό το καλοκαίρι μία από τις δυσκολότερες ασκήσεις. Πέραν του να περιθάλψει μετανάστες, να τους φυλάξει και να τους μεταφέρει μετά στην Αθήνα, ασφαλώς και χωρίς να ανοίξει μύτη με τα καράβια της γραμμής. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει κύρος, χαμηλών τόνων, έντιμος και έγινε ένα συμβάν. Ποιο είναι το συμβάν; Όποιος από εμάς έχει ταξιδέψει με πλοία και είναι κοινός θνητός και βγαίνει μόνος του με το αυτοκίνητο, ξέρει ότι κάθε δεύτερη μέρα τουλάχιστον, ένα καβγάς στο πλοίο θα γίνει. Γιατί; Γιατί ο μπροστινός που έχει παρκάρει έξω έξω καθυστερεί λίγο. Αυτός, λοιπόν, συνήθως υβρίζεται από όλους τους υπόλοιπους, άλλοι κορνάρουν και γίνεται χαμός. Έγινε ένα συμβάν, πιαστήκαν στα χέρια ένας νεαρός με έναν άνθρωπο μεγαλύτερο”.

“Καταγράφηκε το συμβάν, τελείωσε η υπόθεση. Εμείς είμαστε και λίγο θερμόαιμοι σε αυτό τον νομό. Και ω του θαύματος, ο Λιμενάρχης τίθεται σε διαθεσιμότητα, ξεκινάει ΕΔΕ, λες και έγινε κάτι το οποίο ήταν πρωτοφανές και δεν έχει ποτέ ξανασυμβεί. Και βγαίνουνε όλα τα Χανιά. Όταν σας λέω όλα τα Χανιά, μιλάμε όλοι οι βουλευτές, τέσσερις είμαστε στα Χανιά οι βουλευτές, συμπεριλαμβανομένου και του Πολάκη. Όλη η τοπική αυτοδιοίκηση, ομόφωνο ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων και λέει «για όνομα του Θεού». Για έναν άνθρωπο που συνταξιοδοτείται σε δύο μήνες, δηλαδή να φύγει με ένα στίγμα αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος έχει υπηρετήσει όλα αυτά τα χρόνια στο λιμενικό για την παρορμητική απόφαση του υπουργού να προχωρήσει, χωρίς φαντάζομαι να ξέρει και όλα τα σχετικά στοιχεία. Και είναι ακριβώς αυτό που σας έλεγα πριν. Δίνει μια μάχη ο Μητσοτάκης, λέει ότι οι φαινόμενα αλαζονείας πρέπει να παταχθούν και να ‘το. Στα Χανιά το έχουμε και το έχουμε ακέραιο. Αυτή την εικόνα, η οποία τώρα αδικεί μια ολόκληρη κυβέρνηση. Μία κυβέρνηση που έκανε χθες αυτό, θα μου πείτε δεν είναι Αθήνα, δεν είναι το κέντρο, ποιος να ασχοληθεί και τα λοιπά με τα Χανιά, με ένα λιμενάρχη. Μα η εξουσία ασκείται και με ανθρωπιά. Δεν ασκείς την εξουσία αλαζονικά, διατάσσομεν. Πέρασε η εποχή αυτή, την ασκείς με αξιοπρέπεια και με ανθρωπιά. Και λυπάμαι πάρα πολύ, μα πάρα πολύ, για αυτό το συμβάν, διότι πραγματικά έχει φέρει μια τεράστια αναστάτωση” σημείωσε η βουλευτής της ΝΔ.

“Στα Χανιά σήμερα όλοι λένε ότι είναι άδικο και όταν ο λαός νιώθει ότι συμβαίνει κάτι το οποίο είναι άδικο, ξεσηκώνεται. Πώς να το κάνουμε; Και θα ακούσω, δεν έχω καμία αμφιβολία, για ρουσφέτια. Πρώτον, κανένας δεν ασχολήθηκε με τις επιλογές του λιμενικού, ούτε είμαστε μέσα σε θέση να ξέρουμε ποιος και τι μπαίνει σε κάθε θέση. Από την άλλη μεριά, η πορεία των ανθρώπων αποδεικνύει την αξία τους. Και η πορεία αυτού του ανθρώπου την απέδειξε. Άρα, μιλάμε για μια αποκατάσταση δικαιοσύνης” κατέληξε η κυρία Μπακογιάννη.

Κικίλιας: “Έχουμε κράτος δικαίου, όχι καφενείο φίλων και γνωστών”

Απαντώντας στην Ντόρα Μπακογιάννη, μέσω του ραδιοφωνικού σταθμού Real FM, ο υπουργός Ναυτιλίας ανέφερε ότι “αδυνατώ να αντιληφθώ τη λογική της αποδοχής των ξυλοδαρμών ως απλά ένα σύνηθες φαινόμενο. Αυτός είναι ο νόμος της ζούγκλας. Έχουμε κράτος δικαίου, όχι καφενείο φίλων και γνωστών. Είθισται στη διαδικασία μιας ΕΔΕ να μην παραμένει στη θέση ευθύνης ο διερευνώμενος, για να μην παρακωλύεται η έρευνα”.

Σύμφωνα με τον κ. Κικίλια, “ένας ηλικιωμένος άνθρωπος έχει γρονθοκοπηθεί σε ένα πλοίο στο λιμάνι των Χανίων. Θα μπορούσε να τραυματιστεί θανάσιμα. Υποβλήθηκε μήνυση από τον παθόντα. Δεν μπορεί να ζητά κανείς να κάνουμε ότι δεν συνέβη τίποτε “για λόγους ανθρωπιάς”. Η ανθρωπιά δεν είναι άλλοθι για συγκάλυψη. Διατάχθηκε ΕΔΕ που είναι θεσμική διαδικασία, όχι τιμωρία. Είναι η μόνη οδός για να αποδειχθεί αν υπήρξε παράλειψη ή όχι, προβλέπεται στο νόμο. Συνιστά καθήκον και προφανώς όχι αλαζονεία. Αλαζονεία θα ήταν το αντίθετο. Να μη διερευνηθεί το συμβάν που κατήγγειλε ένας συμπολίτης μας επειδή αφορά σε κρατικούς υπαλλήλους“.

Το περιστατικό που οδήγησε στην απομάκρυνση του λιμενάρχη

Υπενθυμίζεται ότι ο Βασίλης Κικίλιας έδωσε εντολή στον αρχηγό του Λιμενικού Σώματος, αντιναύαρχο Λ.Σ. Τρύφωνα Κοντιζά, για διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ) για τον λιμενάρχη Χανίων, καθώς και διερεύνησης πειθαρχικών ευθυνών του πληρώματος του Ε/Γ-Ο/Γ πλοίου «Αριάδνη», για περιστατικό βιαιοπραγίας που σημειώθηκε το πρωί της περασμένης Τετάρτης (22/10), εντός του γκαράζ του πλοίου κατά τον κατάπλου του στο λιμάνι των Χανίων.

Η ΕΔΕ διατάχθηκε καθώς ο λιμενάρχης Χανίων δεν προέβη στον απαιτούμενο σχηματισμό δικογραφίας για το πλήρωμα του πλοίου, ούτε ενημέρωσε άμεσα την ηγεσία του υπουργείου και του Λιμενικού Σώματος, όπως προβλέπεται από τους ισχύοντες κανονισμούς.

Μέχρι την ολοκλήρωση της ΕΔΕ, ο λιμενάρχης Χανίων απομακρύνεται από τα καθήκοντά του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας 72χρονος επιβάτης έπεσε θύμα επίθεσης από 36χρονο συνεπιβάτη, οδηγό ενός μαύρου τζιπ, που είχε καθυστερήσει να προσέλθει στο όχημά του για την αποβίβαση.