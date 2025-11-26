“Ιθάκη”: Εσείς θα διαβάσετε το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα;
Η λάθος κάρτα που “πάγωσε” Πορτοσάλτε και Αναστασοπούλου στον αέρα του ΣΚΑΪ – «Δώσαμε δουλίτσα στο Luben»

Ένα απρόβλεπτο γεγονός σημειώθηκε στον αέρα της εκπομπής Live You του ΣΚΑΪ, όταν ένα λάθος άφησε τους παρουσιαστές άφωνους. Ο Άρης Πορτοσάλτε και η Μαρία Αναστασοπούλου συζητούσαν τα αποτελέσματα της τελευταίας δημοσκόπησης της Interview, που έγινε για λογαριασμό του Politic, όταν συνέβη το ατυχές περιστατικό.

Ενώ η Μαρία Αναστασοπούλου σχολίαζε την επόμενη κάρτα που έδειχνε τα αποτελέσματα της ερώτησης «Ποιους πολιτικούς αρχηγούς εμπιστεύεστε;», στις οθόνες βγήκε λάθος καρτέλα που έγραφε «Πόσο σας ανησυχούν οι μεταλλάξεις του κορονοϊού;»

  • Κανέναν: 35,7%
  • Κ. Μητσοτάκης: 28,8%
  • Ν. Ανδρουλάκης: 9,8%
  • Κ. Βελόπουλος: 5,2%
  • Σ. Κασσελάκης: 4,7%
  • Ζ. Κωνσταντοπούλου: 4,3%

Στα γέλια ξέσπασαν οι δύο παρουσιαστές όταν είδαν το λάθος, διότι οι απαντήσεις στην κάρτα ήταν σωστές. «Αυτό τι είναι που δείχνουμε εδώ; Πώς βγήκε αυτό», αναρωτήθηκαν «Δώσαμε δουλίτσα, στο Luben».

