Δημοσκόπηση Interview: Σταθερό προβάδισμα για ΝΔ, εδραιώνεται το δίπολο Νέας Δημοκρατίας – ΠΑΣΟΚ, πρωταθλητής ο Κανένας στην προτίμηση αρχηγού

Σταθερά πρώτη δύναμη παραμένει η Νέα Δημοκρατία στην πρόσφατη δημοσκόπηση της Interview που δημοσιεύεται την Τρίτη (25/11) το politic.gr.

Εκτός από την πρόθεση ψήφου που το κυβερνών κόμμα διατηρεί ένα προβάδισμα 10,6 μονάδων από το δεύτερο σε προτίμηση ΠΑΣΟΚ, 1 στους 5 ψηφοφόρους δηλώνουν αναποφάσιστοι. Στην πρόθεση ψήφου, η ΝΔ συγκεντρώνει 24,1% και παραμένει πρώτη δύναμη με προβάδισμα 10,6 μονάδων, χωρίς εμφανείς αποκλίσεις σε σχέση με προηγούμενες μετρήσεις.

Το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στο 13,5%, επιβεβαιώνοντας την σταθερή παρουσία του στη 2η θέση, ενώ ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 6,4%, το ΚΚΕ με 4,5%, η Φωνή Λογικής 4,3%, η Πλεύση Ελευθερίας 4,2%, το Κίνημα Δημοκρατίας 4%, το ΜέΡΑ25 με 3,8%, ο ΣΥΡΙΖΑ 2,9%, η Νέα Αριστερά 1,4% και η Νίκη 1,3%.

Όσον αφορά την εκτίμηση ψήφου, εκεί η διαφορά μεταξύ ΝΔ και ΠΑΣΟΚ διαμορφώνεται στις 14 ποσοστιαίες μονάδες με το κυβερνών κόμμα να συγκεντρώνει 30% και την αξιωματική αντιπολίτευση 16%.

Ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 7,8%, το ΚΚΕ 5,5%, η Φωνή Λογικής 5,2%, η Πλεύση Ελευθερίας 4,8%, το Κίνημα Δημοκρατίας 4,5%, το ΜέΡΑ25 4,2%, ο ΣΥΡΙΖΑ 3,6%, η Νέα Αριστερά 1,7% και η Νίκη 1,6%.

Οι αναποφάσιστοι και ο Κανένας

Σε ακόμη μία δημοσκόπηση από τις πολλές που έχουν γίνει το τελευταίο καιρό, οι αναποφάσιστοι είναι το κυρίαρχο ποσοστό. Για την πλειονότητα των πολιτών που δεν τάσσονται υπέρ κάποιου αυτή τη στιγμή, η απόφαση φαίνεται να λαμβάνεται τελευταία στιγμή.

Ένα εντυπωσιακό 59% των αναποφάσιστων δηλώνει ότι θα πάρει την απόφαση για το ποιο κόμμα θα ψηφίσει, λίγο πριν ανοίξουν οι κάλπες, στοιχείο που κρατά ανοιχτό το ενδεχόμενο μεταβολών. To 30% αναφέρει ότι θα αποφασίσει αρκετές εβδομάδες πριν από την κάλπη, ενώ ένα μικρότερο ποσοστό, 5%, δηλώνει ότι θα καταλήξει κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή, «μέσα στο παραβάν».

Η έρευνα δείχνει ότι ένα σημαντικό ποσοστό των αναποφάσιστων εμφανίζει τάση μετακινούμενης ψήφου, χωρίς σταθερή κομματική αναφορά.

Το 39% που συμμετείχε στην δημοσκόπηση δηλώνει ότι σπάνια επιστρέφει στο κόμμα που είχε επιλέξει στην προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση, ενώ ένα 11% απαντά ότι δεν επιστρέφει ποτέ. Αντίθετα, το 26% αναφέρει ότι συνήθως καταλήγει στην ίδια επιλογή.

Συμπληρωματικά προς την πρόθεση ψήφου, το ερώτημα για την εμπιστοσύνη στους πολιτικούς αρχηγούς ενισχύει ακόμη περισσότερο την εικόνα επιφυλακτικότητας του εκλογικού σώματος. Η επιλογή «Κανέναν» καταγράφει ποσοστό 35,7%, αυξημένη σε σχέση με το 32,3% του προηγούμενου μήνα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ακολουθεί με 28,8%, ενώ στην τρίτη θέση βρίσκεται ο Νίκος Ανδρουλάκης με 9,8%.

Η ακρίβεια οδηγεί σε περικοπές

Σημαντικό κομμάτι της έρευνας επικεντρώθηκε στο πρόβλημα της ακρίβειας όπου οι ερωτηθέντες παραδέχθηκαν πως έχουν μειώσει αρκετά από τα έξοδα τους για κάποια είδη τροφών, ενώ προβληματισμό προκαλεί το γεγονός ότι ένα ποσοστό (8%) έχει κόψει μέχρι και τις επισκέψεις σε γιατρούς.

Σε ό,τι αφορά τις διατροφικές συνήθειες, καταγράφονται σημαντικές περικοπές στα βασικά είδη:

30% δηλώνει ότι έχει περιορίσει το κρέας,

24% το ψάρι,

18% τα γλυκά,

11% τα γαλακτοκομικά,

και 7% ακόμη και τα φρούτα και λαχανικά.

Μόλις 10% των ερωτηθέντων αναφέρει ότι δεν έχει περιορίσει κανένα είδος τροφίμο.

Οι περιορισμοί δεν αφορούν μόνο τα τρόφιμα, αλλά επεκτείνονται σε μεγάλο βαθμό και στην κοινωνική και προσωπική ζωή των πολιτών:

26% έχει περιορίσει διακοπές και ταξίδια,

25% τις εξόδους για διασκέδαση ή εστίαση,

16% τα έξοδα για ένδυση/υπόδηση.

Μόλις 5% δηλώνει ότι δεν έχει περιορίσει τίποτα