Η Φάρμα SPOILER – Τρίτη (30/9): Η γαλάζια ομάδα θα αναμετρηθεί στη δοκιμασία «Η ασυλία είναι ζάλη»

Στο χθεσινό επεισόδιο της «Φάρμας» (Δευτέρα 29/9) η πράσινη ομάδα κατάφερε να κερδίσει την Αποστολή του Επιστάτη, αποδεικνύοντας πόσο δυνατά και ικανά είναι τα μέλη της στο όργωμα, αλλά και να υπερισχύσει στη 2η Δοκιμασία Ασυλίας, εξασφαλίζοντας ότι δεν θα κινδυνέψει κανένα μέλος της αυτή την εβδομάδα.

Η γαλάζια ομάδα μπήκε σε μια διαδικασία να εντοπίσει τα λάθη που την οδηγούν σε ήττες και απόψε, Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου, τα μέλη της καλούνται να αναμετρηθούν μεταξύ τους σε μία Ατομική Δοκιμασία με όνομα «Η Ασυλία είναι ζάλη».

Ποιος ή ποια θα καταφέρει να πάρει καλύτερα τις στροφές και να διαχειριστεί τη ζαλάδα, που προκαλεί η αποψινή δοκιμασία; Μια σημαντική ασυλία, που συνοδεύεται και από ένα λαχταριστό έπαθλο!

Στο Συμβούλιο του Αχυρώνα, οι γαλάζιοι συζητούν ανοιχτά τα προβλήματα της ομάδας, αλλά επίσης και σε τι βαθμό ευθύνεται ο αρχηγός τους, Βάγγος Μανουηλίδης, για τα ζητήματα που προκύπτουν.

Ένας παίκτης μπαίνει στο στόχαστρο για τη συμπεριφορά του, αλλά η «συγνώμη» του δεν γίνεται αποδεκτή από όλους. Η Βαλεντίνα Σπέντζα καλείται να υποδείξει τον 2ο μονομάχο από την ομάδα της. Πώς θα αντιδράσει ο αντίπαλός της στο άκουσμα του ονόματός του;

Η Μονομαχία Αποχώρησης ξεκινά και κάποιοι θα τη χαρακτήριζαν ως μια μάχη ανάμεσα στον Δαβίδ και στον Γολιάθ. Ένας τραυματισμός, όμως, διακόπτει απότομα τη διαδικασία. Θα καταφέρει η Βαλεντίνα να ξεπεράσει τα σωματικά της όρια και να παραμείνει στη Φάρμα ή το όνειρο για το έπαθλο και τα 50.000€ θα τελειώσει κάπου εδώ;

Δείτε εδώ το trailer του 6ου επεισοδίου: