Η Φάρμα SPOILER – Τρίτη (16/9): Απόψε η πρώτη δοκιμασία ασυλίας και ο πρώτος μονομάχος

Μετά την εντυπωσιακή πρεμιέρα της Δευτέρας (15/9) στη λίμνη Δόξα, η περιπέτεια της «Φάρμας» συνεχίζεται απόψε με νέες προκλήσεις για τους διαγωνιζόμενους. Είκοσι δύο παίκτες μπήκαν στο παιχνίδι, χωρισμένοι σε ζευγάρια, αλλά η Ανδριανή Δεληγιώργη και ο Γιώργος Δροσουλάκης δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν τη θέση τους και αποχώρησαν πρόωρα.

Ο Βάγγος Μανουηλίδης και η Έλενα Καλαμιώτη αναδείχθηκαν οι καλύτεροι της πρώτης δοκιμασίας και χρίστηκαν αρχηγοί των δύο ομάδων, των Γαλάζιων και των Πράσινων. Οι Γαλάζιοι, με την καλύτερη απόδοση, κατάφεραν να κερδίσουν το μεγάλο έπαθλο και να απολαύσουν τη θαλπωρή του σπιτιού, αφήνοντας τους Πράσινους σε πιο δύσκολες συνθήκες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Απόψε, η ζωή στη Φάρμα αρχίζει να δείχνει το πραγματικό της πρόσωπο, που απέχει πολύ από τη χαλαρή καθημερινότητα. Ο επιστάτης Δημήτρης Δασκαλόπουλος επισκέπτεται τους παίκτες για πρώτη φορά, φέρνοντας μαζί του όχι και τόσο ευχάριστες εκπλήξεις. Τους ενημερώνει για τις υποχρεώσεις τους, τους ξεναγεί στα μποστάνια και τους στάβλους, ενώ τους δίνει και το πρώτο τους μάθημα: άρμεγμα!

Η πρώτη δοκιμασία ασυλίας

Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος, ο οποίος έχει αναλάβει την παρουσίαση, καλωσορίζει τους παίκτες στην πρώτη μεγάλη δοκιμασία της σεζόν. Με τίτλο «Θα σε πάω τοίχο – τοίχο», οι παίκτες καλούνται να αποδείξουν τη δύναμη, την ισορροπία και τον στόχο τους σε έναν μεγάλο τοίχο με πασσάλους. Η νικήτρια ομάδα θα κερδίσει την πολυπόθητη ασυλία, ενώ η ηττημένη θα βρεθεί στο συμβούλιο.

Ο αρχηγός της χαμένης ομάδας θα κληθεί να πάρει την πρώτη, κρίσιμη απόφαση: να επιλέξει τον πρώτο μονομάχο. Θα βασιστεί η επιλογή του αποκλειστικά σε αγωνιστικά κριτήρια ή οι συνθήκες διαβίωσης και η ψυχολογία της ομάδας θα παίξουν τον δικό τους ρόλο;

Τι θα δούμε στη συνέχεια;

Το επεισόδιο της Τετάρτης φέρνει ακόμα μια απαιτητική δοκιμασία. Στο παιχνίδι «Θα σε πάνε τέσσερις», τέσσερις παίκτες από κάθε ομάδα πρέπει να κουβαλήσουν δύο συμπαίκτες τους, οι οποίοι είναι δεμένοι χειροπόδαρα.

Η συνεργασία ανάμεσα στους παίκτες είναι το κλειδί για να ξεμπλέξουν το σχοινί και να περάσουν τα εμπόδια. Η δοκιμασία όμως κρύβει απρόοπτα, με έναν τραυματισμό να επηρεάζει την ψυχολογία και την πορεία μίας από τις δύο ομάδες.

Η αγωνία κορυφώνεται και οι πρώτες εντάσεις δεν αργούν να εμφανιστούν, καθώς η σκληρή αγροτική ζωή και οι απαιτητικές δοκιμασίες φέρνουν τους παίκτες στα όριά τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε το trailer του 2ου επεισοδίου: