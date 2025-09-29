Στο προηγούμενο επεισόδιο της «Φάρμας», η γαλάζια ομάδα κατάφερε να πάρει τη νίκη στο παιχνίδι προμηθειών, αλλά έχασε την 1η Δοκιμασία Ασυλίας. Ο αρχηγός της κλήθηκε να υποδείξει τον πρώτο μονομάχο και για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα, ο Βάγγος Μανουηλίδης επέλεξε τη Βαλεντίνα Σπέντζα, η οποία θα κληθεί να υπερασπιστεί ξανά τη θέση της στη Φάρμα.

Η ομάδα των σκηνών καλωσόρισε ένα νέο μέλος, την Ανδριανή Δεληγιώργη, η οποία επέστρεψε μετά την αποχώρηση της Angela Schoonhoven και φάνηκε να φέρνει γούρι στους πράσινους.

Απόψε, Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου, η ένταξη του νέου μέλους στην πράσινη ομάδα δεν γίνεται δεκτή με τον ίδιο ενθουσιασμό από όλους. Το θέμα του φαγητού και κατά πόσο μοιράζεται δίκαια, γίνεται αφορμή για νέα ένταση ανάμεσα στα μέλη της ομάδας. Τόσο στο σπίτι όσο και στη σκηνή, η ανάθεση και η εκτέλεση των εργασιών δεν φαίνεται να αποτελεί εύκολη υπόθεση.

Ο επιστάτης της Φάρμας, Δημήτρης Δασκαλόπουλος, υποδέχεται τους παίκτες στην πρώτη τους αποστολή, στην οποία καλούνται να οργώσουν χωρίς τη βοήθεια μηχανημάτων, αλλά αποκλειστικά με τα δυο τους χέρια. Μόνο η ομάδα που διαθέτει δύναμη, θέληση και καλή συνεργασία θα καταφέρει να κερδίσει το έπαθλο. Ποια ομάδα χάνει λόγω έλλειψης επικοινωνίας;

Την επόμενη ημέρα, ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος καλωσορίζει τους παίκτες στη Λίμνη του Λάδωνα και στη 2η Δοκιμασία Ασυλίας. Πράσινοι και γαλάζιοι καλούνται να επιδείξουν τις ικανότητές τους στο κολύμπι, στο στόχο αλλά και στο σκάψιμο, για να φέρουν εις πέρας αυτή την απαιτητική δοκιμασία και να εξασφαλίσουν ότι δεν θα κινδυνέψει κάποιο μέλος της ομάδας τους.

Ο παράγοντας της καλής συνεργασίας θα κρίνει, για μια ακόμα φορά, το αποτέλεσμα. Ένα απρόοπτο περιστατικό διακόπτει απότομα τη διαδικασία και σοκάρει τους παίκτες.

Η ηττημένη ομάδα δυσκολεύεται να αποδεχθεί την ήττα και όλοι μαζί συζητούν, σε μια προσπάθεια να εντοπίσουν τα λάθη τους και να λύσουν τα θέματά τους. Για ορισμένους, αυτή η συζήτηση δεν έχει αξία, καθώς θεωρούν ότι δεν γίνεται για ουσιαστικούς λόγους αλλά μόνο για λόγους προσωπικής προβολής.

Δείτε παρακάτω το τρέιλερ: