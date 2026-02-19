Η Deutsche Welle καταργεί την ελληνόφωνη υπηρεσία ύστερα από 62 χρόνια λόγω περικοπών

Στο πλαίσιο συνολικού πακέτου οικονομικών περικοπών, η Deutsche Welle αποφάσισε τη διακοπή της λειτουργίας της ελληνικής υπηρεσίας, ενώ περιορίζει το δημοσιογραφικό προϊόν και άλλων γλωσσών, μεταξύ των οποίων και της γερμανικής.

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση, «μετά τη μείωση της ομοσπονδιακής επιχορήγησης για την Deutsche Welle (DW) για το 2026, το Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, το Διοικητικό Συμβούλιο και η ομάδα διαχείρισης της DW συγκάλεσαν ειδική κοινή συνεδρίαση προκειμένου να συζητήσουν ολοκληρωμένο πακέτο μέτρων για την επίτευξη της απαιτούμενης εξοικονόμησης 21 εκατομμυρίων ευρώ».

Το σχέδιο για την DW προβλέπει την κατάργηση της ελληνικής υπηρεσίας και την μείωση του δημοσιογραφικού χαρτοφυλακίου σε άλλες γλώσσες.

«Η γερμανόφωνη δημοσιογραφική ύλη θα συγχωνευθεί με τα μαθήματα γερμανικής γλώσσας, πολλές θέσεις σε ολόκληρο τον οργανισμό θα καταργηθούν και τα επενδυτικά κεφάλαια θα μειωθούν σημαντικά. Σε καθαρά αριθμητικούς όρους, επηρεάζονται περίπου 160 θέσεις πλήρους απασχόλησης, αν και ο τελικός αριθμός μπορεί να διαφέρει. Δεν θα υπάρξουν απολύσεις», διευκρινίζεται στην ίδια ανακοίνωση.

«Οι εξοικονομήσεις που κατέστησαν απαραίτητες από τις περικοπές και την έλλειψη αποζημίωσης για τις συλλογικές αυξήσεις μισθών είναι εξαιρετικά επώδυνες. Αποδυναμώνουν την ανταγωνιστικότητά μας σε μια εποχή που μια ισχυρή γερμανική και ευρωπαϊκή παρουσία αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη γεωπολιτική σημασία. Ταυτόχρονα, θα συνεχίσουμε να προωθούμε την πρωτοβουλία ποιότητας και τον ψηφιακό μετασχηματισμό της DW, που ξεκίνησε πριν από αρκετά χρόνια – αν και με βραδύτερο ρυθμό. Η DW θεωρείται ευρέως ως μια αξιόπιστη και ανεξάρτητη πηγή πληροφοριών, τόσο σε αγορές με λογοκρισία όσο και σε χώρες όπου η Γερμανία οικοδομεί στρατηγικές συνεργασίες. Η βιώσιμη χρηματοδότηση για το μέλλον είναι ζωτικής σημασίας, εάν θέλουμε να εκπληρώσουμε την δημοσιογραφική μας εντολή σε έναν εξαιρετικά ανταγωνιστικό παγκόσμιο χώρο πληροφόρησης. Τώρα είναι η ώρα η κυβέρνηση και το κοινοβούλιο να χαράξουν από κοινού την απαραίτητη πορεία. Είμαι ειλικρινά ευγνώμων στα μέλη του Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης και του Διοικητικού Συμβουλίου για την υποστήριξή τους, η οποία ήταν σαφώς εμφανής κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης», δήλωσε η γενική διευθύντρια της DW Μπάρμπαρα Μάσινγκ.

«Η υπηρεσία ελληνόφωνης μετάδοσης της DW θα διακοπεί. Αυτή η υπηρεσία παρείχε ανεξάρτητη πληροφόρηση στο κοινό στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένης της περιόδου της στρατιωτικής δικτατορίας. Λειτουργούσε ως σημαντικό κανάλι διαλόγου κατά τη διάρκεια της κρίσης του ευρώ, μεταφέροντας τις γερμανικές προοπτικές στο ελληνικό κοινό. Η Ελλάδα είναι από καιρό μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι μια σταθερή δημοκρατία με ένα ποικιλόμορφο τοπίο μέσων ενημέρωσης, γι’ αυτό και η DW πρέπει να κάνει περικοπές σε αυτόν τον τομέα», τονίζεται στην ανακοίνωση του γερμανικού μέσου.

Ακόμα, επισημαίνεται ότι επιπλέον θα συγχωνευθούν οι υπηρεσίες DW German και DW Learn German, με τον προϋπολογισμό να μειώνεται σχεδόν στο μισό.

Η ανεξάρτητη δημοσιογραφία και τα ολοκληρωμένα στοιχεία εκμάθησης γλωσσών θα συνδυαστούν σε ένα σαφώς καθορισμένο συνολικό προϊόν που θα επικεντρώνεται κυρίως σε μαθητές σε υψηλότερα γλωσσικά επίπεδα (από B1/B2), με τη νέα μορφή να απευθύνεται σε κοινό εκτός της περιοχής DACH – Γερμανία, Αυστρία και Ελβετία – συμπεριλαμβανομένων μαθητών σε προγράμματα προένταξης στο εξωτερικό που αναζητούν αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με τη ζωή και την εργασία στη Γερμανία και την Ευρώπη.

«Η υπηρεσία έχει σχεδιαστεί για να συνδυάζει τη δημοσιογραφική συνάφεια με την πρακτική καθοδήγηση, ενισχύοντας παράλληλα τις γλωσσικές δεξιότητες. Τα άτομα που μιλούν γερμανικά αρκετά καλά ώστε να παρακολουθούν την κάλυψη των τρεχουσών υποθέσεων στη γλώσσα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε καθιερωμένες γερμανόφωνες μάρκες μέσων ενημέρωσης και εκδότες στο διαδίκτυο», αναφέρεται.

Περικοπές στον προϋπολογισμό θα γίνουν επίσης σε υπηρεσίες άλλων γλωσσών, ωστόσο μόνο η ελληνόφωνη υπηρεσία διακόπτει πλήρως τη λειτουργία της.

Περισσότερο από το ένα τρίτο των συνολικών εξοικονομήσεων θα προέλθει από τομείς υποδομών και διοικητικών υπηρεσιών, καθώς και από μειώσεις κόστους που επιτυγχάνονται μέσω της χρήσης τεχνητής νοημοσύνης, αναφέρει η DW και σημειώνει ότι θα επηρεαστούν ακόμη προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και εκδηλώσεις, καθώς και η χρηματοδότηση για τεχνικό εξοπλισμό, περαιτέρω ανάπτυξη εφαρμογών και ανακαινίσεις κτιρίων. Η επέκταση των νέων γραφείων διεθνών ανταποκριτών θα επιβραδυνθεί και θα μειωθεί περαιτέρω το κόστος παραγωγής και διανομής.

Όπως εξηγείται στην ανακοίνωση, στον ομοσπονδιακό προϋπολογισμό του 2026 η γερμανική κυβέρνηση μείωσε την επιχορήγηση προς την DW κατά 10 εκατομμύρια ευρώ, φτάνοντας τα 415 εκατομμύρια ευρώ.

Ταυτόχρονα, η αδυναμία αντιστάθμισης των μέτριων αυξήσεων μισθών από την υπάρχουσα συλλογική σύμβαση εργασίας θα δημιουργήσει επιπλέον κόστος 11 εκατομμυρίων ευρώ. Ως αποτέλεσμα, η DW υποχρεούται να μειώσει τις δαπάνες της κατά συνολικά 21 εκατομμύρια ευρώ. «Οι εξοικονομήσεις θα υλοποιηθούν με κοινωνικά υπεύθυνο τρόπο και σύμφωνα με τις στρατηγικές προτεραιότητες της DW. Θα επηρεαστούν πολλαπλοί τομείς του οργανισμού», τονίζεται.

«Η DW πρέπει να παραμείνει μια ισχυρή φωνή για την ελευθερία, ειδικά σε περιορισμένες αγορές μέσων ενημέρωσης όπως η Ρωσία και το Ιράν. Για να το πετύχει αυτό, χρειάζεται αξιόπιστη, μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση. Λόγω των περικοπών, ο ραδιοτηλεοπτικός φορέας θα πρέπει να αναμένει σημαντικές απώλειες στην εμβέλειά του. Αυτό είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό, καθώς η Ρωσία και η Κίνα επενδύουν σε μεγάλο βαθμό στα κρατικά τους μέσα προπαγάνδας, ενώ η αποχώρηση των ΗΠΑ από τη διεθνή ραδιοτηλεόραση δημιουργεί περαιτέρω κενά. Με τη μείωση της χρηματοδότησης προς την DW, τόσο η γερμανική όσο και η ευρωπαϊκή προοπτική θα αποδυναμωθούν διεθνώς – και αυτό σε μια εποχή που η Ευρώπη χρειάζεται επειγόντως νέους εταίρους και συμμάχους. Λυπούμαστε ιδιαίτερα για το κλείσιμο της ελληνικής υπηρεσίας. Για πάνω από 60 χρόνια, ενίσχυσε τις γερμανο-ελληνικές σχέσεις και έκανε τη γερμανική προοπτική ορατή στην Ελλάδα. Δεν πήραμε αυτή την απόφαση ελαφρά τη καρδία και δεν εγκρίθηκε χωρίς διαφωνίες. Δυστυχώς, οι αναγκαστικές εξοικονομήσεις κατέστησαν αυτό το βήμα αναπόφευκτο», δήλωσε ο Καρλ Γιούστεν, Πρόεδρος του Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης.

Από την πλευρά του, ο ‘Αχιμ Ντερκς, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, τόνισε: «Οι τρέχουσες περικοπές στον προϋπολογισμό του DW έρχονται μόλις δύο χρόνια αφότου εφαρμόστηκε ένα πακέτο εξοικονόμησης 20 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτό έρχεται σε άμεση αντίθεση με τη δέσμευση που ανέλαβε η κυβέρνηση στη συμφωνία συνασπισμού της για την ενίσχυση του DW. Χωρίς την αποκατάσταση της χρηματοδότησής του στον ομοσπονδιακό προϋπολογισμό του 2027, το αυξανόμενο κόστος σε σχεδόν όλους τους τομείς απειλεί να οδηγήσει σε μακροπρόθεσμη ζημία στην ποιότητα της δημοσιογραφίας, την τεχνική υποδομή και την εμβέλεια. Μόνο με επαρκή χρηματοδότηση θα μπορέσει η Deutsche Welle να συμβάλει με επιτυχία στην ελεύθερη δημοσιογραφία και στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης».