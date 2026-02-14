Γερμανία: Ο υπουργός Άμυνας κάνει έκκληση για μια προβλέψιμη εταιρική σχέση με τις ΗΠΑ

Ο Γερμανός υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους έκανε έκκληση για μια προβλέψιμη και αξιόπιστη εταιρική σχέση ανάμεσα στις ΗΠΑ και στους ευρωπαίους εταίρους τους, η οποία, όπως είπε, θα πρέπει να χτίσει τη σκληρή αμυντική τους ικανότητα.

Απαντώντας στα σχόλια του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο νωρίτερα σήμερα στη Διάσκεψη του Μονάχου για την Ασφάλεια, με τα οποία άσκησε κριτική σε πολλές πτυχές της κατάστασης του διεθνούς συστήματος σήμερα, ο Πιστόριους συμφώνησε ότι οι θεσμοί χρειάζονται μεταρρύθμιση τονίζοντας ωστόσο ότι η απάντηση δεν είναι να την κάνει μόνο του ένα κράτος.