«Grand Hotel»: Το πιο μεγάλο μυστικό ζει – Backstage φωτογραφίες από την επιστροφή του Πέτρου

Μια κοσμογονική ανατροπή έρχεται να συγκλονίσει το «Grand Hotel», καθώς ο Πέτρος, τον οποίο όλοι θεωρούσαν νεκρό, είναι ζωντανός! Το επερχόμενο επεισόδιο υπόσχεται συγκλονιστικές εξελίξεις και την επιστροφή ενός κεντρικού χαρακτήρα, την οποία κανείς δεν περίμενε.

Στο επεισόδιο αυτής της Κυριακής 9 Νοεμβρίου, η αγωνία κορυφώνεται. Σε ένα νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, η Σμαρούλα βρίσκεται στο πλευρό του Πέτρου, διαβάζοντας ένα γράμμα της Αλίκης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διαβάστε επίσης: «Grand Hotel» – Κυριακή (9/11): Ο Πέτρος ζει και επιστρέφει για να πάρει πίσω όσα του στέρησαν

Σε μια στιγμή που κόβει την ανάσα, ο Πέτρος, τον οποίο υποδύεται ο Γιάννης Κουκουράκης, ανοίγει για πρώτη φορά τα μάτια του, επιβεβαιώνοντας πως έχει επιβιώσει!

Ποιοι γνώριζαν την αλήθεια για την τύχη του Πέτρου και γιατί κράτησαν αυτό το γεγονός επτασφράγιστο μυστικό από όλους;

Η επιστροφή του Πέτρου Ασλάνογλου σηματοδοτεί την έναρξη ενός νέου κύκλου εκδίκησης και αποκαλύψεων. Ο Γιάννης Κουκουράκης επιστρέφει δυναμικά στον ρόλο του και είναι έτοιμος να διεκδικήσει όσα του στέρησαν.

Από το backstage των γυρισμάτων διέρρευσε φωτογραφικό υλικό που δείχνει τον ηθοποιό έτοιμο να μπει ξανά στη μάχη της πλοκής.

Η επιστροφή του στο «Grand Hotel» αναμένεται να ανατρέψει όλες τις ισορροπίες, να φέρει στο φως σκοτεινά μυστικά και να θέσει σε κίνδυνο όσους συνωμότησαν για την «εξαφάνισή» του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε παρακάτω backstage φωτογραφικό υλικό: