Grand Hotel: Απόψε στις 21:00 το τελευταίο επεισόδιο της χρονιάς – Ο Άρης σε κρίσιμη κατάσταση

Το «Grand Hotel» αποχαιρετά το κοινό για τη φετινή σεζόν με ένα καθηλωτικό επεισόδιο απόψε στις 21:00, όπου οι εξελίξεις κόβουν την ανάσα. Στο επίκεντρο βρίσκεται ο Άρης, του οποίου η ζωή κρέμεται από μια κλωστή, γεγονός που πυροδοτεί μια σειρά από δραματικές ανατροπές που θα μείνουν ανοιχτές μέχρι τη νέα χρονιά.

Όσα θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο

Ο Άρης βρίσκεται σε πολύ κρίσιμη κατάσταση και η Αλίκη τρέχει να ζητήσει βοήθεια. Ένα φίλος του Διονύση, χειρουργός, τον αναλαμβάνει, χωρίς να ξέρει αν τελικά θα καταφέρει να τον σώσει. Ο Χαραλάμπης, μη αντέχοντας τις τύψεις, παίρνει την μεγάλη απόφαση και αποκαλύπτει όλη την αλήθεια στην Θεώνη… πως δηλαδή κοιμήθηκε με την Μελίνα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Έντρομος ο Ιορδάνης ακούει τον ψυχίατρο να του λέει πως χρησιμοποιεί το λίθιο ως αγωγή στους ψυχοπαθείς… κι αυτό τον κάνει να σκεφτεί έναν τρόπο να εκθέσει την Ελπίδα μπροστά στα μάτια όλης της οικογένειας!

Ο Πέτρος φτάνει στην Αθήνα αποφασισμένος για τα πάντα. Είναι πια έτοιμος να μιλήσει στην Αλίκη, αλλά και να κάνει τον Ρήγα – και όχι μόνο – να πληρώσει για όσα έχει κάνει. Η Δούκισσα αποκαλύπτει τα σχέδια της Δέσποινας στον Νικόλα, πως δηλαδή ετοιμάζεται να φύγει για το εξωτερικό.

Ένα ανώνυμο τηλεφώνημα λαμβάνει ο Χρόνης που του αποκαλύπτει το μέρος που είναι φυλακισμένος ο Ρήγας. Λίγο πριν την Αστυνομία θα φτάσει εκεί η Αλίκη και θα βρει τον Ρήγα αιμόφυρτο, θύμα πυροβολισμού…

Όλες οι υποψίες για το έγκλημα πέφτουν πάνω της, αλλά η συνάντησή της με τον Πέτρο θα τα «σβήσει» όλα…

Δείτε παρακάτω το trailer για το αποψινό επεισόδιο: