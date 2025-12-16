GNTM: Αυλαία για τον διαγωνισμό μόδας του STAR – Αυτή είναι η ημερομηνία του μεγάλου τελικού

Με έναν εντυπωσιακό και γεμάτο ανατροπές επίλογο ετοιμάζεται να ρίξει αυλαία ο φετινός κύκλος του GNTM στο Star, προσφέροντας στο κοινό μια εβδομάδα υψηλής έντασης. Ο δρόμος προς την κορυφή περνά μέσα από τρεις συνεχόμενες βραδιές, ξεκινώντας την Τετάρτη με έναν προημιτελικό-έκπληξη όπου η Μπέττυ Μαγγίρα εισβάλλει στο σετ, και συνεχίζοντας την Πέμπτη με τον κρίσιμο ημιτελικό.

Η μεγάλη κορύφωση έχει οριστεί για την Παρασκευή στις 21:00, όπου η Ηλιάνα Παπαγεωργίου και η υπόλοιπη κριτική επιτροπή θα αναδείξουν τον μεγάλο νικητή ή τη νικήτρια του διαγωνισμού μόδας.

Η φετινή διαδικασία ανάδειξης του νικητή φέρνει μια σημαντική καινοτομία, καθώς το τηλεοπτικό κοινό αναλαμβάνει δράση και θα διαμορφώσει το τελικό αποτέλεσμα μαζί με τους κριτές.

Παρότι τα γυρίσματα έχουν ολοκληρωθεί εδώ και μήνες, η παραγωγή έχει λάβει δραστικά μέτρα κατά των διαρροών, κινηματογραφώντας εναλλακτικές εκδοχές της βραβεύσης.

Έτσι, το βράδυ της Παρασκευής 19 Δεκεμβρίου, η ζωντανή ψηφοφορία των τηλεθεατών θα ξεκλειδώσει το πραγματικό φινάλε, αποκαλύπτοντας ποιο πρόσωπο θα κατακτήσει τον πολυπόθητο τίτλο και το μεγάλο έπαθλο.

Να θυμίσουμε ότι τα μεγάλα έπαθλα για τον νικητή είναι:

· 50.000 ευρώ

· ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο OMODA 5 EV στην πλούσια Premium έκδοση

· υποτροφία σπουδών σε ειδικότητα της επιλογής τους, από τις Ανώτερες Σχολές ΑΛΦΑ

Δείτε παρακάτω το trailer: