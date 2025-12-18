GNTM 6: Αποχώρησε ο Εντουάρντο – Αυτά είναι τα 6 μοντέλα που πέρασαν στον ημιτελικό (vid)

Μια ανάσα πριν από τον μεγάλο τελικό της Παρασκευής, το GNTM 6 βρίσκεται στην πιο κρίσιμη καμπή του, με τους διαγωνιζόμενους να δίνουν την απόλυτη μάχη για την παραμονή τους. Το χθεσινό επεισόδιο ήταν γεμάτο ανατροπές, καθώς μια απαιτητική και ιδιαίτερη δοκιμασία έστειλε τους καλύτερους στην τελική εξάδα, αφήνοντας έναν παίκτη εκτός συνέχειας.

Αναλυτικότερα, η χθεσινή βραδιά είχε έντονο άρωμα αστυνομικής ταινίας. Η Μπέττυ Μαγγίρα βρέθηκε στο πλατό του διαγωνισμού, αναλαμβάνοντας ενεργό ρόλο τόσο στη δοκιμασία όσο και στην τελική αξιολόγηση των μοντέλων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όλα ξεκίνησαν με έναν αιφνιδιασμό στο σπίτι του GNTM. Η Ζενεβιέβ και η Ηλιάνα «συνέλαβαν» τα μοντέλα, καλώντας τα να αποδώσουν μια εγκληματική ενέργεια μέσα σε μία και μοναδική λήψη.

Με όπλο τους μόνο μία γκριμάτσα, έπρεπε να πείσουν τους κριτές. Η Ξένια ήταν εκείνη που κατάφερε να κερδίσει το στοίχημα, αποσπώντας τα καλύτερα σχόλια αλλά και το χρηματικό έπαθλο των 300 ευρώ.

Στο κυρίως σετ της φωτογράφισης, η ένταση ανέβηκε κατακόρυφα, καθώς τα μοντέλα πόζαραν δίπλα στην Ηλιάνα, τη Ζεν, τον Άγγελο και την Μπέττυ Μαγγίρα, διεκδικώντας το «αντικείμενο του πόθου» τους.

Η αποθέωση του Ανέστη και το «αντίο» του Εντουάρντο

Μετά την ολοκλήρωση της δοκιμασίας, ο Ανέστης ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής. Με μια φωτογραφία που έβγαζε δυναμισμό και ένταση, αναδεικνύοντας το καλλίγραμμο σώμα του, κατάφερε να ξεχωρίσει με διαφορά και να κερδίσει την πολυπόθητη θέση στην εξάδα.

Στον αντίποδα, η τύχη δεν ήταν με το μέρος του Εντουάρντο. Παρά την προσπάθειά του, η απόδοσή του θεωρήθηκε η πιο αδύναμη της ημέρας, με αποτέλεσμα να αποχωρήσει από τον διαγωνισμό μόδας του STAR.

Ποιοι συνεχίζουν στον ημιτελικό

Μετά την αποχώρηση του Εντουάρντο, τα 6 μοντέλα που κατάφεραν να περάσουν στον ημιτελικό είναι οι:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ανέστης

Γιώργος

Ειρήνη

Ξένια

Μιχάλης Κ.

Ραφαηλία

Σήμερα, Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου, η αγωνία κορυφώνεται με τον ημιτελικό, ενώ την Παρασκευή 19 του μηνός, όλα θα κριθούν στον μεγάλο τελικό.