Γκάφα από την ΕΡΤ: «Βάφτισε» Γκρέτα Γκάρμπο την ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ

Σε μια επική γκάφα προχώρησε η ΕΡΤ καθώς «βάφτισε» Γκρέτα Γκάρμπο την ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ κατά την άφιξη της στην Ελλάδα καθώς ήταν στα μέλη του στολίσκου για την Γάζα που είχαν πιάσει οι ισραηλινές αρχές και στη συνέχεια απέλασαν.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της άφιξης της στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», δημοσιογράφος της ΕΡΤ την αποκάλεσε με το όνομα Γκρέτα Γκάρμπο προχωρώντας σε γκάφα εκ παραδρομής.

Η Γκρέτα Γκάρμπο ήταν Σουηδέζα ηθοποιός του κινηματογράφου κατά τη διάρκεια της εποχής του βωβού κινηματογράφου και μέρους της χρυσής εποχής του Χόλιγουντ, ενώ έφυγε από τη ζωή στις 15 Απριλίου 1990 σε ηλικία 85 ετών.