Γιώργος Λιάγκας για Λάκη Λαζόπουλο: “Όταν είδα το σκετς για τον γιατρό της υπόθεσης Μαζωνάκη, ανατρίχιασα”

Ο Γιώργος Λιάγκας σχολίασε το πρωί της Πέμπτης (8/10) ένα απόσπασμα από τη χθεσινοβραδινή εκπομπή “Αλ Τσαντίρι Νιουζ“, το οποίο δίχασε το τηλεοπτικό κοινό. Το συγκεκριμένο στιγμιότυπο αφορούσε τους γιατρούς που συνδέονται με την υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών, έπειτα από ανακοπή που υπέστη στο ιδιωτικό ιατρείο τους στο Κολωνάκι.

“Μέσα από την εκπομπή του, ο Γιώργος Λιάγκας αναφέρθηκε στο επίμαχο απόσπασμα και σχολίασε όσα ειπώθηκαν για την υπόθεση που είχε συγκλονίσει το πανελλήνιο. «Ήταν πολύ θριαμβευτική ως προς την αποδοχή του κόσμου η πρεμιέρα του. Ωστόσο, στα social media έπαιξε πάρα πάρα πολύ ένα σκετς που έκανε με το γιατρό και τη γιατρέσα που τώρα βρίσκονται στην φυλακή. Πρώτον, το ενδυματολογικό του γιατρού, που σε όλους είχε κάνει εντύπωση, αλλά δεν είχαμε τολμήσει να το σατιρίσουμε ή να κάνουμε κάτι. Δεν είμαστε σατυρικοί εμείς οι παρουσιαστές. Ο Λάκης βγήκε σατιρίζοντας τον γιατρό για το ντύσιμό του και μετά έβγαλε ένα βαλιτσάκι και καλά για να κάνει εξέταση και μέσα σεξουαλικά όργανα”, είπε αρχικά ο Γιώργος Λιάγκας.

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“Εμένα παιδιά δεν με ενοχλεί τόσο ο Λαζόπουλος. Με ενοχλούν οι άλλοι που γελάνε από κάτω. Σε καμία περίπτωση ο Λαζόπουλος δεν ήθελε να κάνει πλάκα με τον Μαζωνάκη. Το ζητούμενο όμως είναι, μπορείς να κάνεις σάτιρα, όταν όλοι ξέρουμε ότι η βάση όλου αυτού του πράγματος είναι ο θάνατος – δολοφονία, ενός από τους πιο δημοφιλούς Έλληνες; Εγώ το ξαναλέω. Έχει στενοχωρηθεί ο Λαζόπουλος για τον Μαζωνάκη, αλλά αν το έβλεπε ως τηλεθεατής, θα του κόλλαγε αυτό εδώ τώρα; Να γελάνε με έναν γιατρό που ντυνόταν περίεργα, που αυτός ο γιατρός είναι φυλακή γιατί ερευνάται για τον θάνατο του Μαζωνάκη; Δηλαδή εγώ όταν το είδα το πρωί, ανατρίχιασα. Λέω πώς το έκανε αυτό; Δεν κόλλαγε πουθενά. Ήταν τελείως τζιζ αυτό το θέμα”, κατέληξε ο Γιώργος Λιάγκας.