Γιώργος Λιάγκας: «Ακούγονται κοτσάνες στην τηλεόραση – Έλεος πια με το μένος και το κόμπλεξ σας»

Ο Γιώργος Λιάγκας ξέσπασε στον αέρα της εκπομπής του, κάνοντας λόγο για «κοτσάνες», μένος και κόμπλεξ που ακούγονται στην τηλεόραση. Αφορμή στάθηκαν οι δηλώσεις του Μιχάλη Δημητρακόπουλου σχετικά με τη δικαστική μάχη της Ιωάννας Τούνη για την υπόθεση revenge porn.

Αν και ο παρουσιαστής επέλεξε να μην κατονομάσει το πρόσωπο στο οποίο αναφερόταν, τα βέλη του φάνηκε να στοχεύουν απευθείας τη Σίσσυ Χρηστίδου. Με έντονο ύφος, θέλησε να βάλει τα πράγματα στη θέση τους, απαντώντας στην κριτική που δέχτηκε για τον χειρισμό του θέματος.

Όλα όσα είπε ο Γιώργος Λιάγκας

«Θέλω να πω στον αγαπημένο μου Μιχάλη Δημητρακόπουλο, δεν αρκεί να έχεις ελεύθερη επικοινωνία με τον πατέρα. Για μένα θα έπρεπε να μην αφήνει αιχμές και για τον πατέρα. Και ο πατέρας να μην αφήνει αιχμές για τη μάνα. Και οι δύο. Για μένα αυτό είναι το όπτιμουμ. Δεν αρκεί να έχεις δώσει το δικαίωμα στον πατέρα να έχει ελεύθερη πρόσβαση στο παιδί. Αυτό για μένα θα έπρεπε να ήταν το αυτονόητο σε όλα τα χωρισμένα ζευγάρια. Το αυτονόητο όμως θα έπρεπε να ήταν και η μητέρα πραγματικά να μην αφήνει αιχμές για τον πατέρα στο παιδί.

Και επειδή άκουσα μέσα στη βδομάδα και κάποιες άλλες παρουσιάστριες να λένε για το σχόλιο το δικό μου για το αν ένας καλός γονιός είναι αυτός που… Ακούστε να δείτε. Για να μην κουνάτε δάχτυλα. Το να μεγαλώνεις τα παιδιά σου, να τους δίνεις την αμέριστη αγάπη, να τους δημιουργείς το αίσθημα της ασφάλειας και να τους παρέχεις υλικά ό,τι περισσότερο μπορείς, είναι το αυτονόητο. Είσαι υποχρεωμένος να το κάνεις έτσι κι αλλιώς άμα κάνεις παιδιά.

Το 95% των ανθρώπων δεν το κάνουν μόνο από υποχρέωση, το κάνουν από αγάπη και από αυτό που αισθάνονται όταν φέρουν στον κόσμο παιδιά. Κυρίως οι μάνες που τα κυοφορούν κιόλας και οι πατεράδες που έχουν κάνει τα παιδάκια τους. Από κει και πέρα όμως για μένα, το καλός γονιός σημαίνει, και δεν είναι μομφή προς την κυρία Τούνη, γενική είναι η τοποθέτηση μην παρεξηγηθώ, το καλός γονιός είναι ότι δημιουργώ και ένα περιβάλλον ασφάλειας και από τον έξω κόσμο στο παιδί.

Δεν είναι μόνο μη χτυπήσει, μη πέσει, μη τραυματιστεί, που θα το πάω στο νοσοκομείο να του έχω καλή ασφάλεια κτλ. Δεν είναι μόνο αυτή η ασφάλεια. Ασφάλεια είναι και τα ερεθίσματα που παίρνει από τον έξω κόσμο να είναι τέτοια ώστε στο φίλτρο που κάνουν τα παιδιά να μην τους δημιουργεί προβλήματα.

Όποιος μάγκας, ξύπνιος, παρουσιαστής, παρουσιάστρια, πανελίστας, δεν με ενδιαφέρει η ιδιότητα, έχει διαφορετική εντύπωση, δεν θέλω να μου την πει, δεν θέλω να την ακούσω, ας το κοιτάξει. Μέχρι εκεί. Στη λογική να πούμε κάτι εναντίον του Λιάγκα, ακούγονται κάτι κοτσάνες στην τηλεόραση, μα κάτι κοτσάνες. Δηλαδή έλεος πια με το μένος σας! Έλεος πια με το να βρούμε κάτι να πούμε αρνητικό.

Δηλαδή αυτό που είπα τώρα, ας το πάρει ένας λογικός πατέρας, μια λογική μάνα και να μου πει ένας άνθρωπος που μεγαλώνει με αγάπη τα παιδιά του, πού διαφωνεί σ’ αυτό που είπα και πού είναι μομφή για τον οποιοδήποτε αλήθεια. Άντε πια, έλεος με το κόμπλεξ σας. Δείτε το κι αυτό μαζί», δήλωσε ο Γιώργος Λιάγκας.

Δείτε παρακάτω σχετικό βίντεο: