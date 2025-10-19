Γιώργος Καπουτζίδης για την intersex «θεία Σταματίνα» στις «Σέρρες»: Χαρούμενος που λέγεται αυτή η ιστορία

Ο δημιουργός της σειράς “Σέρρες” Γιώργος Καπουτζίδης μοιράστηκε το παρασκήνιο ενός επεισοδίου που προσεγγίζει με ευαισθησία το ζήτημα της intersex ταυτότητας, εξηγώντας πως η διαδικασία συγγραφής ήταν διαφορετική από τα υπόλοιπα επεισόδια και τόνισε τη σημασία της σωστής αναπαράστασης και της διαβούλευσης με την κοινότητα Intersex Greece.

Ο Καπουτζίδης περιέγραψε πως πρώτα η σκηνοθέτιδα Γιούλη Τσαγκαράκη διάβασε το επεισόδιο, πριν ζητηθεί η γνώμη της κοινότητας, ώστε να διασφαλιστεί η ακρίβεια και η αλήθεια της αφήγησης. Ο ίδιος εκφράζει τη χαρά και τη συγκίνησή του για το αποτέλεσμα, θεωρώντας τη συγκεκριμένη ιστορία σημαντική για την ελληνική τηλεόραση και περήφανος που τη δημιούργησε.

Η viral σκηνή των «Σερρών» και η αποδοχή της διαφορετικότητας

Στη σειρά Γιώργος Καπουτζίδης παρουσίασε για πρώτη φορά στην ελληνική τηλεόραση έναν ίντερσεξ χαρακτήρα, μέσα από τον ρόλο της «θείας Σταματίνας», που ενσαρκώνει η Γιούλη Τσαγκαράκη. Στο επεισόδιο της Τρίτης 21 Οκτωβρίου, η Σταματίνα επισκέπτεται μαζί με τον αδερφό της Λευτέρη (Γιώργος Γάλλος) μια γιατρό, ρόλο που υποδύεται η Νατάσσα Εξηνταβελώνη, και αποκαλύπτεται ένα καλά κρυμμένο μυστικό: η Σταματίνα είναι ίντερσεξ, κάτι που παρέμενε άγνωστο για 60 χρόνια.

Η γιατρός εξηγεί στον Λευτέρη ότι η ανατομία της αδερφής του δεν είναι ούτε πλήρως γυναικεία ούτε πλήρως ανδρική, ενώ υπενθυμίζει ότι η κοινωνία και η ιατρική ιστορικά δεν έχουν φερθεί δίκαια στα ίντερσεξ άτομα, προσπαθώντας να τα εντάξουν σε προκαθορισμένα «καλούπια» και επεμβαίνοντας βίαια στη φυσιολογία και την ψυχολογία τους.

Μέσα από αυτή τη σκηνή, ο Καπουτζίδης δίνει φωνή σε μια ομάδα που σπάνια εκπροσωπείται στη μυθοπλασία, προωθώντας την κατανόηση και την αποδοχή της διαφορετικότητας. Το κοινό αντέδρασε θετικά στα social media, επιβραβεύοντας την πρωτοβουλία του να εντάξει έναν τόσο ξεχωριστό χαρακτήρα στη σειρά.