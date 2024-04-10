Γενέθλια στο πλατό για την Ελένη Τσολάκη – Οι εκπλήξεις που την περίμεναν

Η Ελένη Τσολάκη έχει σήμερα Τετάρτη (10/4) τα γενέθλιά της. Η ιδιαίτερη αυτή ημέρα για εκείνη ξεκίνησε με πολλές εκπλήξεις στο πλατό της εκπομπής της.

Πιο συγκεκριμένα, το Πρωινό Σου Σού ξεκίνησε με ένα σκηνικό γεμάτο από πολύχρωμα μπαλόνια και την γνωστή παρουσιάστρια να μπαίνει στο πλατό ιδιαίτερα λαμπερή.

Μία από τις εκπλήξεις που περίμεναν την παρουσιάστρια, ήταν και η μητέρα της Ελένης Τσολάκη που βγήκε στον «αέρα» της εκπομπής και την έκανε να συγκινηθεί με τα πολύ τρυφερά της λόγια.

”Πήρα να πω χρόνια πολλά στο πιο γλυκό και όμορφο κορίτσι. Να έχεις χρόνια πολλά, καλά και δημιουργικά, να είσαι γερή και να έχεις την υγεία σου. Η εκτίμηση και ο σεβασμός που έχω για εσένα είναι κάτι που κέρδισες μόνη σου. Είμαι πολύ χαρούμενη και ευλογημένη μαμά που έχω εσένα για κόρη μου. Είσαι η μοναδική μου, σε λατρεύω άγγελε μου”, είπε η μητέρα της, η κυρία Μαρία.

Από τις εκπλήξεις δε θα μπορούσε να λείψει και ο Νίκος Κοκλώνης, ο οποίος τηλεφώνησε και εκείνος για να δώσει τις ευχές του!

”Ελένη μου να τα εκατοστήσεις, όλα τα καλά σου εύχομαι κουκλάρα μου. Να σε χαιρόμαστε, να είσαι καλά, με υγεία, ευτυχία και να λάμπεις. Όχι μόνο το πρωί, όλη την ημέρα όπως το κάνεις, να συνεχίσεις να έχεις αυτή την καρδιά και την ψυχή που έχεις”, ήταν οι ευχές του παρουσιαστή του J2US.

Η Ελένη Τσολάκη έγινε 38 χρονών και είναι στα καλύτερά της.

