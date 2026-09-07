Σάκης Κατσούλης – Μαριαλένα Ρουμελιώτη: Ο γιος τους έγινε τριών μηνών – Οι τρυφερές φωτογραφίες

Ο Σάκης Κατσούλης και η Μαριαλένα Ρουμελιώτη ζουν μια ξεχωριστή περίοδο, καθώς πριν από τρεις μήνες έγιναν γονείς για πρώτη φορά. Οι δυο τους απολαμβάνουν τη νέα τους καθημερινότητα έχοντας πλέον τον γιο τους στο επίκεντρο.

Το φετινό Καλοκαίρι ήταν ιδιαίτερο για το ζευγάρι, καθώς κάθε τους εξόρμηση έχει πλέον διαφορετικό χαρακτήρα. Μάλιστα, φροντίζουν να κρατούν κάποιες από αυτές τις οικογενειακές στιγμές και να τις μοιράζονται με τους διαδικτυακούς τους φίλους.

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Ο πρωτότοκος γιος τους, έγινε 3 μηνών, με την Μαριαλένα Ρουμελιώτη να κοινοποιεί στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram τρυφερές φωτογραφίες τους. Δείτε παρακάτω την σχετική της ανάρτηση:

«Οι πιο ευτυχισμένοι 3 μήνες της ζωής μας 6/9», έγραψε η σύζυγος του Σάκη Κατσούλη στην ανάρτησή της.