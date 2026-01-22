Φαίη Σκορδά: Τι αποκάλυψε για την αντικαταστάτρια της Άννας Λιβαθυνού στο «Καλημέρα Ελλάδα»

Η Φαίη Σκορδά και η ομάδα της εκπομπής «Buongiorno» σχολίασαν την αποχώρηση της Άννας Λιβαθυνού από την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα». Η παρουσιάστρια του MEGA αποκάλυψε πως γνωρίζει ήδη το παρασκήνιο πίσω από αυτή την τηλεοπτική αλλαγή.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της, έχει ήδη βρεθεί η αντικαταστάτρια που θα πλαισιώσει σύντομα τον Παναγιώτη Στάθη. Η Φαίη Σκορδά υπογράμμισε πως οι επίσημες ανακοινώσεις αναμένονται το επόμενο διάστημα.

«Μου έχει έρθει η πληροφορία εδώ και μέρες για το ποια θα είναι η επόμενη. Είναι ένα κορίτσι που δεν είναι πολύ γνωστό. Έχω αυτή την πληροφορία. Δεν είναι πολύ γνωστό κορίτσι, είναι δημοσιογράφος και θα συνεχίσει. Πολλές φορές αυτά αλλάζουν και εκτίθεσαι χωρίς να υπάρχει και λόγος και δημιουργείς μια αναμπουμπούλα», είπε αρχικά η Φαίη Σκορδά.

Και συνέχισε λέγοντας: «Το θέμα είναι ότι εσύ αυτό το ήξερες από την προηγούμενη εβδομάδα. Βγάζω εκτός τον Παναγιώτη Στάθη. Είναι τέτοιος ο χαρακτήρας του που ποτέ δεν έχει προκαλέσει».

«Επειδή χθες είδα την έναρξη, ήταν απειλητική. Με το ύφος που είχε έλεγα… μήπως φύγει κατά τη διάρκεια της εκπομπής;», σχολίασε από την πλευρά του ο Ανδρέας Μικρούτσικος.

