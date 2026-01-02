Ευγενία Σαμαρά: «Ο φόβος είναι το μεγαλύτερο στοπ που βάζουμε στον εαυτό μας»

Η Ευγενία Σαμαρά στάθηκε στο πως διαχειρίζεται το τέλος μιας κατάστασης όταν εκείνο φτάνει.

«Επιμένω. Αλλά όταν πω ότι τα πράγματα πια δεν προχωράνε, κάτι μέσα μου κάνει ένα κλικ. Σαν να το αποδέχεται το σύστημά μου ότι εγώ έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα, έφτασα μέχρι εδώ και πάμε τώρα παρακάτω να φέρει η ζωή» ανέφερε μιλώντας στην εκπομπή «Στούντιο 4» στην ΕΡΤ για να προσθέσει:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η μεγαλύτερη δυσκολία είναι ο εαυτός μας. Οι πεποιθήσεις που έχουμε χτίσει και οι φοβίες που γεννιούνται από αυτές. Ο φόβος είναι το μεγαλύτερο στοπ που βάζουμε στον εαυτό μας».