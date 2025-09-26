Exathlon: Μάχη παραμονής για τις αθλήτριες της πορτοκαλί ομάδας – Απόψε στις 21.00 (trailer)

Θεωρείτε ότι η Ελλάδα πρέπει να αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος; Ψήφισε Εδώ
Όλα όσα θα παρακολουθήσουμε στο αποψινό επεισόδιο

Η χθεσινή νίκη των Μπλε στον Αγώνα Ασφαλείας στο «Exathlon», κλείδωσε την αποχώρηση από τις γυναίκες της Πορτοκαλί ομάδας. ΑπόψεΠαρασκευή 26 Σεπτεμβρίου, στις 21.00, στον ΣΚΑΪ θα αναμετρηθούν στη Μάχη Παραμονής.

Η αποχώρηση του Γιωρίκα Πιλίδη επηρέασε ιδιαίτερα τους Μπλε, οι οποίοι ηττήθηκαν στο Αγώνισμα Σπιτιού από τους δυναμικούς Πορτοκαλί. Η ακύρωση της νίκης του Μάριου Πρίαμου Ιωαννίδη έναντι του Γιώργου Γκιουλέκα λόγω λάθους στο run και η επανάληψη της αναμέτρησής τους έγινε αφορμή για μεγάλη ένταση μεταξύ των δύο ομάδων.

Ο τραυματισμός της Μαίης Εμμανουηλίδου και η απουσία της ομάδας της από το πλευρό της σχολιάστηκε έντονα από τους Μπλε και ειδικά από τον φίλο της Άρη Σοϊλέδη.

Η ήττα των Πορτοκαλί στον δεύτερο Αγώνα Ασφαλείας έθεσε αυτομάτως υποψήφιες τις περισσότερες γυναίκες της. Απόψε, οι δύο ομάδες μάχονται για ένα πολύ σημαντικό Πλεονέκτημα. Η ομάδα που θα το κερδίσει θα πρέπει να πάρει μία πολύ σημαντική απόφαση για το πώς θα το αξιοποιήσει. Σε ποιο μέλος της θα εμπιστευτεί τη χρήση του;


Στην Μάχη Παραμονής, τρεις αθλήτριες της Πορτοκαλί ομάδας δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό για την παραμονή τους στο Exathlon.

Ο αγώνας είναι καθηλωτικός όμως για μία Πορτοκαλί το ταξίδι θα ολοκληρωθεί απόψε και η αποχώρησή της θα ανοίξει μία νέα αντιπαράθεση…

Δείτε το τρέιλερ:

