Exathlon: Απόψε το τελευταίο playout λίγο πριν τον μεγάλο τελικό – Η μάχη που θα κρίνει τα πάντα

Ο Φάνης Μπολέτσης και η Δώρα Νικολή έδωσαν εχθές στα παρκούρ τον καλύτερό τους εαυτό και κατάφεραν να περάσουν κατευθείαν στον τελικό του «Exathlon». Απόψε, Πέμπτη 9 Οκτωβρίου, στις 21.00, στον ΣΚΑΪ, τέσσερις αθλητές διεκδικούν την πρόκριση.

Μόνο δύο θα καταφέρουν να περάσουν στην τελική αρένα.

Πριν όμως ξεκινήσουν τα απαιτητικά runs, ο Γιώργος Καράβας έχει μία έκπληξη για την εξάδα, καθώς τους καλεί σε δείπνο! Δώρα Νικολή, Στέλλα Ανδρεάδου, Βίκυ Πετεινάρη, Ντάνιελ Νούρκα, Φάνης Μπολέτσης και Γιώργος Γκιουλέκας κάθονται γύρω από ένα τραπέζι για ένα γεύμα που τα έχει όλα, μα πάνω από όλα, εξομολογήσεις!

Για ποιον το Exathlon έφερε μία δικαίωση; Ποιος ένιωσε να πιέζεται και ποιος το χαρακτηρίζει ψυχοφθόρο; Οι πιο ειλικρινείς εξομολογήσεις ακούγονται μία ανάσα από τον τελικό.

Σειρά έχει το τελευταίο Play Out των γυναικών. Η Στέλλα Ανδρεάδου και η Βίκυ Πετεινάρη μπαίνουν δυναμικά στο παρκούρ έχοντας το βλέμμα στραμμένο στον στόχο. Μπορεί μία ατυχής στιγμή της Βίκυς να της στερήσει την πρόκριση;

Η αναμέτρηση στους άνδρες δεν είναι εύκολη υπόθεση. Ντάνιελ Νούρκα και Γιώργος Γκιουλέκας δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό στις τελευταίες αναμετρήσεις, που θα χαρακτηρίσουν τον έναν από τους δύο «φιναλίστ».

Σε αυτό το σημείο του Exathlon τα runs είναι πολλά, περισσότερα από όσα μπορεί να περίμεναν και η νίκη δεν είναι εύκολη υπόθεση…

Ο αιφνιδιασμός είναι ένα δυνατό στοιχείο του Exathlon και τα runs του τελικού ξεκινούν εκεί που δεν το περιμένεις!

Δείτε παρακάτω το τρέιλερ: