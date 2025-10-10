Exathlon: Απόψε ο μεγάλος τελικός – Αυτοί είναι οι 4 παίκτες που θα διεκδικήσουν 50.000 ευρώ

Μετά από έξι εβδομάδες συγκλονιστικών αγώνων και αναμετρήσεων, το «Exathlon» ολοκληρώνεται απόψε, Παρασκευή 10 Οκτωβρίου, στις 21.00, στον ΣΚΑΪ, με τον μεγάλο τελικό.

20 αθλητές που ξεχώρισαν για τις επιδόσεις τους, μπήκαν στις πιο απαιτητικές πίστες για να αποδείξουν πως είναι πρωταθλητές, μία γυναίκα και ένας άνδρας θα καταφέρουν απόψε να πετύχουν το στόχο τους.

Η Στέλλα Ανδρεάδου, η Δώρα Νικολή, ο Γιώργος Γκιουλέκας και ο Φάνης Μπολέτσης βρίσκονται στην τετράδα του τελικού, μία θέση που κέρδισαν με την αξία τους.

Ντάνιελ Νούρκα και Βίκυ Πετεινάρη ολοκλήρωσαν εχθές την πορεία τους στο Exathlon, με τον πρώτο να γνωρίζει την ήττα από τον Γιώργο Γκιουλέκα και τη δεύτερη να αποσύρεται λόγω τραυματισμού.

Εχθές παρακολουθήσαμε τον πρώτο αγώνα του τελικού, ο οποίος έληξε με νικητές την Στέλλα Ανδρεάδου και τον Φάνη Μπολέτση. Λόγω των κορυφαίων επιδόσεών τους, οι δύο αθλητές είχαν το πλεονέκτημα του να επιλέξουν το παρκούρ και τον στόχο.

Έχουν κάνει ένα πρώτο βήμα για τη νίκη, για να μπορέσουν όμως να σηκώσουν το τρόπαιο θα πρέπει να κερδίσουν 3 αγώνες ο καθένας.

Στον δεύτερο αγώνα του τελικού, το παρκούρ και τους στόχους επιλέγουν ο Γιώργος Γκιουλέκας και η Δώρα Νικολή. Θα καταφέρουν να γυρίσουν το παιχνίδι υπέρ τους, τώρα που θα έχουν εκείνοι το πλεονέκτημα;

Όσο εντονότερος ο ανταγωνισμός, τόσο περισσότεροι οι αγώνες και τόσο μεγαλύτερη η κόπωση. Ποιοι θα καταφέρουν να αποδείξουν πως είναι φτιαγμένοι από τη στόφα του πρωταθλητή;

Δείτε παρακάτω το trailer: