Eurovision: To Nemo στέλνει πίσω το βραβείο – «Ο διαγωνισμός χρησιμοποιήθηκε για να μαλακώσει την εικόνα του Ισραήλ»

Ο θεσμός της Eurovision δέχεται ένα ακόμα «χτύπημα», λόγω της απόφασης της EBU να μην προχωρήσει σε ψηφοφορία σχετικά με την συμμετοχή του Ισραήλ στον διαγωνισμό, αφήνοντας τη χώρα να συμμετάσχει κανονικά το 2026 στη Βιέννη.

Σε ένδειξη διαμαρτυρίας, το Nemo που κέρδισε τον διαγωνισμό το 2024 αποφάσισε να επιστρέψει το τρόπαιο πίσω στα κεντρικά γραφεία της EBU.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

To απόγευμα της Πέμπτης (11/12) έκανε γνωστή την απόφαση του μέσω του λογαριασμού του στο Instagram. Δημοσιεύοντας μία μακροσκελή ανάρτηση ανέφερε ότι η ενότητα, η συμπερίληψη και η αξιοπρέπεια είναι αξίες που έκαναν για το ίδιο σημαντικό τον διαγωνισμό της Eurovision, ωστόσο οι αποφάσεις της EBU για το Ισραήλ συγκρούονται με αυτές τις αξίες.

Το Nemo επισήμανε ότι ο διαγωνισμός χρησιμοποιήθηκε επανειλημμένα για να μαλακώσει την εικόνα ενός κράτους που κατηγορείται για σοβαρά αδικήματα, έτσι αποφάσισε να στείλει το τρόπαιό του πίσω στα κεντρικά γραφεία της EBU στη Γενεύη.

«Πέρυσι κέρδισα τη Eurovision και μαζί με αυτό μου απονεμήθηκε το τρόπαιο. Και παρόλο που είμαι απίστευτα ευγνώμων για την κοινότητα γύρω από αυτόν τον διαγωνισμό και για όλα όσα μου δίδαξε αυτή η εμπειρία τόσο ως άτομο όσο και ως καλλιτέχνης, σήμερα δεν νιώθω πια ότι αυτό το τρόπαιο ανήκει στο ράφι μου.

Η Eurovision λέει ότι πρεσβεύει την ενότητα, τη συμπερίληψη και την αξιοπρέπεια για όλους. Αυτές οι αξίες έκαναν αυτόν τον διαγωνισμό σημαντικό για μένα.

Αλλά η συνεχιζόμενη συμμετοχή του Ισραήλ, κατά τη διάρκεια αυτού που η Ανεξάρτητη Διεθνής Εξεταστική Επιτροπή του ΟΗΕ έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι είναι γενοκτονία, δείχνει μια σαφή σύγκρουση μεταξύ αυτών των ιδεών και των αποφάσεων που λαμβάνονται από την EBU.

Αυτό δεν αφορά άτομα ή καλλιτέχνες. Ο διαγωνισμός χρησιμοποιήθηκε επανειλημμένα για να μαλακώσει την εικόνα ενός κράτους που κατηγορείται για σοβαρά αδικήματα, ενώ την ίδια στιγμή η EBU επέμενε ότι η Eurovision είναι “μη πολιτική”. Και όταν ολόκληρες χώρες αποσύρονται λόγω αυτής της αντίφασης, θα έπρεπε να είναι σαφές ότι κάτι είναι βαθιά λάθος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Γι’ αυτό αποφάσισα να στείλω το τρόπαιό μου πίσω στα κεντρικά γραφεία της EBU στη Γενεύη. Με ευγνωμοσύνη και με ένα σαφές μήνυμα: “Ζήσε αυτό που διακηρύσσεις”. Αν οι αξίες που γιορτάζουμε επί σκηνής δεν βιώνονται και εκτός σκηνής, τότε ακόμα και τα πιο όμορφα τραγούδια χάνουν το νόημά τους.

Περιμένω τη στιγμή που αυτά τα λόγια και οι πράξεις θα ευθυγραμμιστούν. Μέχρι τότε, αυτό το τρόπαιο είναι δικό σας», έγραψε το Nemo.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Θα είμαι πάντα ευγνώμων στην κοινότητα της Eurovision, στους φαν που ψήφισαν, στους καλλιτέχνες με τους οποίους μοιράστηκα τη σκηνή και στην εμπειρία που με διαμόρφωσε ως άτομο και μουσικό. Αυτή η απόφαση πηγάζει από τη φροντίδα για τις αξίες που υπόσχεται η Eurovision, όχι από την απόρριψη των ανθρώπων που την κάνουν ξεχωριστή. Η μουσική εξακολουθεί να μας συνδέει. Αυτή η πεποίθηση δεν έχει αλλάξει», έγραψε ακόμα ως λεζάντα στην ανάρτησή του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σημειώνεται ότι τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης αποφάσισαν να μην προχωρήσουν σε ψηφοφορία σχετικά με τη συμμετοχή του Ισραήλ στον διαγωνισμό και αμέσως η Ολλανδία, η Ισπανία και η Ιρλανδία και η Σλοβενία ανακοίνωσαν ότι δε θα συμμετάσχουν στην Eurovision του 2026.

Στη συνέχεια ήρθε η σειρά της Ισλανδίας να αποχωρήσει από την Eurovision.