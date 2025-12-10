Eurovision: Αποχωρεί από τον διαγωνισμό και η Ισλανδία

Τα βήματα της Ισπανίας, Ολλανδίας, Ιρλανδίας και Σλοβενίας ακολουθεί η Ισλανδία και αποχωρεί και αυτή από την Eurovision.

Να μη λάβουν μέρος στον διαγωνισμό τραγουδιού που θα φιλοξενηθεί τον Μάιο στην Αυστρία αποφάσισαν οι πέντε χώρες, έπειτα από την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης (EBU) να επιτρέψει στο Ισραήλ να συμμετέχει.

«Η συμμετοχή του εθνικού ραδιοτηλεοπτικού φορέα του Ισραήλ, Kan, στον διαγωνισμό έχει δημιουργήσει διχασμό τόσο μεταξύ των μελών της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης (EBU), όσο και στην κοινή γνώμη», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο ισλανδικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας RÚV.

Είχε ήδη προϊδεάσει η Ισλανδία ότι σκόπευε να απέχει από την Eurovision του 2026, ωστόσο ήθελε να συζητηθεί το θέμα στο διοικητικό της συμβούλιο αρχικά. Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τετάρτη (10/12), λίγο πριν την καταληκτική της προθεσμία, εντός της οποίας οι χώρες όφειλαν να επιβεβαιώσουν αν θα συμμετάσχουν στην 70η επετειακή διοργάνωση της Eurovision.