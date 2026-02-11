Eurovision 2026: Η Κατερίνα Βρανά είναι η πρώτη ΑμεΑ παρουσιάστρια στην Ελλάδα

Η Κατερίνα Βρανά, μαζί με τον Γιώργο Καπουτζίδη και την Μπέττυ Μαγγίρα, αναλαμβάνουν την παρουσίαση της ελληνικής διοργάνωσης για τη Eurovision που θα αναδείξει το τραγούδι που θα μας εκπροσωπήσει στον φετινό διαγωνισμό.

Η ηθοποιός και κωμικός είναι η πρώτη ΑμεΑ παρουσιάστρια στην Ελλάδα και σε πρόσφατες δηλώσεις της, δήλωσε άκρως ενθουσιασμένη για την ευκαρία που της δόθηκε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε πρόσφατες δηλώσεις της στην εκπομπή της ΕΡΤ «EurovisionGR», τόνισε με το χαρακτηριστικό χιούμορ της: «Το ότι είμαι ανάπηρη, δεν σημαίνει ότι δεν μπορώ να παρουσιάσω την Eurovision». Η παρουσία της στη σκηνή της φετινής Eurovision αποτελεί μια ηχηρή νίκη για την ορατότητα των ΑμεΑ στην ελληνική τηλεόραση, καταρρίπτοντας στερεότυπα δεκαετιών.

«Μία; Έχω άπειρες αναπηρίες! Πάνω μου έχω τα πάντα. Δεν βλέπω καλά, δεν μιλάω καθαρά, είμαι σε αμαξίδιο… Μπράβο στην ΕΡΤ. Νιώθω ότι είναι ένα βήμα. Είναι ένα μικρό έως και μεγάλο βήμα στο να… και είναι και αυτό, ότι θέλω να μπορώ να αποδείξω ότι το ότι είμαι ανάπηρη δε σημαίνει ότι δεν μπορώ να παρουσιάσω.

Χαίρομαι πάρα πολύ που η ΕΡΤ αποφάσισε να το κάνει αυτό, γιατί είναι πολύ σημαντικό να μπορεί να δει ο κόσμος ότι ένα άτομο με αναπηρία, ένα ανάπηρο άτομο, μπορεί να κάνει ό,τι και οποιοσδήποτε άλλος».