Ένταση on air ανάμεσα σε Παγώνη – Καλλιακμάνη: «Σε εμένα κάνεις προσωπική επίθεση;» (vid)

Σφοδρή on air σύγκρουση σημειώθηκε στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega» ανάμεσα στη Ματίνα Παγώνη και τον Γιώργο Καλλιακμάνη, με αφορμή τον θάνατο της 56χρονης εκπαιδευτικού στην Άνω Γλυφάδα κατά τη διάρκεια της πρόσφατης κακοκαιρίας. Το κεντρικό σημείο τριβής αποτέλεσε το ζήτημα της ατομικής ευθύνης έναντι των κρατικών υποχρεώσεων.

Η κ. Παγώνη τοποθετήθηκε εμφατικά υπέρ της ατομικής ευθύνης, σημειώνοντας πως υπήρχαν προειδοποιητικά μηνύματα για την αποφυγή μετακινήσεων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διαβάστε επίσης: Γι’ αυτό “βούλιαξε” η Άνω Γλυφάδα – Η “συνταγή” της φονικής πλημμύρας και οι τρεις καθοριστικοί παράγοντες

«Υπάρχει και η προσωπική ευθύνη του καθενός. Το νερό που έπεφτε εκείνη την ώρα δεν περιγράφεται», δήλωσε χαρακτηριστικά, σχολιάζοντας την απόφαση της εκπαιδευτικού να σπεύσει στο σπίτι της όταν ενημερώθηκε ότι πλημμυρίζει.

Η τοποθέτηση αυτή προκάλεσε την άμεση αντίδραση του Γιώργου Καλλιακμάνη. Ο επίτιμος πρόεδρος των αστυνομικών υπαλλήλων Ν/Α Αττικής υποστήριξε πως οι πολίτες συχνά ρισκάρουν τη ζωή τους για να σώσουν τις περιουσίες τους, ακριβώς επειδή δεν αισθάνονται σιγουριά για την κρατική αποζημίωση.

«Αν η πολιτεία αποζημίωνε τους πολίτες, τότε πιο εύκολα ο κόσμος θα άφηνε τα σπίτια του», τόνισε, προκαλώντας την έκρηξη της κ. Παγώνη, η οποία τον εγκάλεσε ρωτώντας αν θεωρεί την πολιτεία υπεύθυνη για την έξοδο ενός πολίτη εν μέσω καταιγίδας.

Ο διάλογος εκτραχύνθηκε γρήγορα σε έναν έντονο καβγά, αναγκάζοντας τους παρουσιαστές της εκπομπής να παρέμβουν για να εκτονωθεί η κατάσταση και να συνεχιστεί η ροή του προγράμματος.

Ο διάλογος που ακολούθησε μεταξύ τους

Καλλιακμάνης: «Εσύ μπορείς να το φτιάξεις το σπίτι αν καεί».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παγώνη: «Σε μένα κάνεις προσωπική επίθεση; Σε μένα; Επειδή ο ρόλος σου είναι άλλος αυτή τη στιγμή, ξέρουμε πολύ καλά τι κάνεις».

Καλλιακμάνης: «Δεν το καταλαβαίνω αυτό που λες, όταν το κράτος δεν αποζημιώνει σεισμόπληκτους και πυρόπληκτους είναι λογικό να θέλουν να σώσουν τα σπίτια τους».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παγώνη: «Δεν καταλαβαίνεις τι λέω, αυτό είναι το πρόβλημά σου».

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: