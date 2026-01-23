Γι’ αυτό “βούλιαξε” η Άνω Γλυφάδα – Η “συνταγή” της φονικής πλημμύρας και οι τρεις καθοριστικοί παράγοντες

Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης κηρύχθηκε χθες Πέμπτη 22/1 ο Δήμος Γλυφάδας, μετά το πέρασμα της σφοδρής κακοκαιρίας, που άφησε πίσω της μία νεκρή γυναίκα και μεγάλες καταστροφές.

Οι εικόνες της επόμενης μέρας είναι αποκαρδιωτικές και θα χρειαστεί καιρός για να απομακρυνθούν από τους δρόμους όλα τα φερτά υλικά που παρασύρθηκαν από τη δυνατή νεροποντή της Τετάρτης.

Για σήμερα το μεσημέρι (15:00) είναι προγραμματισμένη να πραγματοποιηθεί στη Βάρη, σύσκεψη υπό τον υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης Κώστα Κατσαφάδο, για να καθοριστούν οι επόμενες ενέργειες που πρέπει να γίνουν.

Παράλληλα, αρχίζουν και οι αυτοψίες ώστε να μπορέσουν να αποζημιωθούν οι πληγέντες, οι επιχειρήσεις αλλά και τα σπίτια τα οποία υπέστησαν ζημιές από τις καταστροφές.

Γιατί πνίγηκε η Άνω Γλυφάδα

Ο τεράστιος όγκος νερού που έπεσε σε μικρό χρονικό διάστημα στην Αττική βούλιαξε την Άνω Γλυφάδα, με ορμητικούς χειμάρρους να κατεβαίνουν από το βουνό.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ, η απάντηση στην ερώτηση τι έφταιξε και το βουνό κατέβηκε μέσα στην κατοικημένη περιοχή και πώς μια έντονη καταιγίδα προκάλεσε τέτοια καταστροφή, δείχνει τρεις παραμέτρους.

Δύο υπογειοποιημένα ρέματα βρίσκονται ακριβώς στα σημεία της Άνω Γλυφάδας που πλημμύρισαν, στην οδό Ανθέων και στην Κυρίλλου Μεθοδίου, όπου βρήκε τραγικό θάνατο η 56χρονη. Οι δρόμοι αυτοί υπήρξαν σε βάθος χρόνου οι κοίτες των δύο ρεμάτων που ξεκινούσαν από τον Υμηττό. Μέχρι ενός σημείου το νερό έχει ακόμα ροή.

Στο σημείο όμως που ξεκινάει ο αστικός ιστός καλύφθηκαν με χώμα και στη συνέχεια ασφαλτοστρώθηκαν. Ως συνέπεια ο φυσικός δρόμος του νερού με το κλείσιμο των ρεμάτων, διακόπηκε απότομα.

Όπως δήλωσε στο ΕΡΤnews ο επίκουρος καθηγητής Ακραίων Φαινομένων και Φυσικών Καταστροφών του ΕΚΠΑ, Μιχάλης Διακάκης, «τα ρέματα αυτά μπαίνουν μέσα στον αστικό ιστό, αντικαθιστώνται από αγωγούς ομβρίων, οι οποίοι δεν επαρκούν, ιδίως όταν έχουμε φερτά υλικά και οι οποίοι δεν μπορούν να ανταποκριθούν».

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, ο τεράστιος όγκος νερού που έπεσε δεν ήταν δυνατόν να απορροφηθεί, με αποτέλεσμα να μετατραπεί σε χείμαρρο να κατέβει ορμητικά από το βουνό, παρασύροντας παρέσυρε τα πάντα.

«Αυτή η πολύ μεγάλη ραγδαιότητα ήταν το πιο σημαντικό στοιχείο για αυτού του είδους την πλημμύρα», πρόσθεσε ο κ. Διακάκης.

Το γεγονός ότι ο Υμηττός έχει καεί πολλές φορές ενισχύει το πρόβλημα της απορρόφησης του νερού, καθώς δεν υπάρχουν αρκετές ρίζες για να το συγκρατήσουν.

Επίσης, όπως τόνισε ο καθηγητής Γεωλογίας και πρόεδρος ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκκας, «είναι μια κληρονομημένη τρωτότητα έτσι όπως αναπτύχθηκε ο πολεοδομικός ιστός τα τελευταία 50 χρόνια. Δεν υπάρχουν πολλά περιθώρια ούτε να κάνουμε μεγάλα αντιπλημμυρικά έργα, ούτε να κάνουμε παρεμβάσεις μεγάλες, ούτε βεβαίως να γκρεμίσουμε ολόκληρα οικοδομικά τετράγωνα».