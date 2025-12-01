Ενώπιος Ενωπίω – Πέμπτη (4/12): Καλεσμένος του Νίκου Χατζηνικολάου ο Κωνσταντίνος Αργυρός

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός θα βρεθεί καλεσμένος στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω» και θα συνομιλήσει με τον Νίκο Χατζηνικολάου. Η συνέντευξη θα μεταδοθεί την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου και αναμένεται να ρίξει φως σε πτυχές της ζωής και της καριέρας του τραγουδιστή που παραμένουν άγνωστες στο ευρύ κοινό.

Η επίσημη ανακοίνωση του ΑΝΤ1

Συναντήσεις με πρόσωπα της επικαιρότητας, καλεσμένοι που ξεχωρίζουν για τη σπουδαία τους διαδρομή, συνεντεύξεις με αποκαλύψεις που θα συζητηθούν έρχονται στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω», που πρωταγωνιστεί στη μικρή οθόνη για περισσότερες από τρεις δεκαετίες.

Την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου, στις 24:00, ο Νίκος Χατζηνικολάου φιλοξενεί στο «Ενώπιος Ενωπίω» τον Κωνσταντίνο Αργυρό.

Ο δημοφιλής καλλιτέχνης μιλά για τη μαγική διαδρομή του, από το Ίλιον μέχρι το Λονδίνο και τη Νέα Υόρκη.

Τι λέει για τον έρωτά του με την Αλεξάνδρα Νίκα, τον γάμο και τον ερχομό του γιου τους, που άλλαξε τη ζωή του;

Τι αναφέρει για τη φιλία του με την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, η οποία δηλώνει fun του;

Την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου, στις 24:00, ο Κωνσταντίνος Αργυρός σε μία δυνατή εξομολόγηση, μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου και το «Ενώπιος Ενωπίω».

Δείτε παρακάτω το trailer: