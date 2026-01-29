Χαμός στον αέρα του Live You: Έξαλλη η Μαρία Αναστασοπούλου με τον Άρη Πορτοσάλτε – “Αυτό δεν θα το κάνεις σε μένα!”

Μαρία Αναστασοπούλου και Άρης Πορτοσάλτε πρωταγωνίστησαν σε τεταμένο στιγμιότυπο στον αέρα της εκπομπής “Live You” το πρωί της Πέμπτης (29/1). Οι τόνοι ανέβηκαν απότομα στο πλατό, με τους δύο δημοσιογράφους και παρουσιαστές να διαφωνούν ανοιχτά.

Όλα ξεκίνησαν όταν με αφορμή τον τραγικό θάνατο των πέντε γυναικών στο εργοστάσιο της «Βιολάντα», η Μαρία Αναστασοπούλου και ο Άρης Πορτοσάλτε διαφώνησαν έντονα όσον αφορά τα ερωτήματα που τέθηκαν on air. Ακολουθεί αναλυτικά ο διάλογός τους:

Α.Π: «Τους σκότωσε η κυβέρνηση τους πέντε;»

Μ.Α: «Τώρα, αυτό που κάνεις… Όχι, όχι, αυτό δεν θα μου το κάνεις. Αυτό δεν θα το κάνεις σε μένα, να το κάνεις σε κανέναν άλλον. Όχι, Άρη μου, αυτό θα το πάρεις πίσω, δεν θα το απευθύνεις σε μένα, όχι!»

Α.Π: «Δεν το κάνω σε σένα! Δεν απευθύνομαι σε σένα, απευθύνομαι εκεί.»

Μ.Α: «Άμα θες να το απευθύνεις εκεί, δεν θα το κάνεις στην κουβέντα μαζί μου.»

Α.Π: «Εάν δεν θέλουμε να πούμε ότι η κυβέρνηση σκότωσε τις πέντε γυναίκες, τότε να αφήσουμε…»

Μ.Α: «Δεν ξέρω ποιος το λέει αυτό. Να τους καλέσεις στις εκπομπές σου και να τους ρωτήσεις. Όχι εδώ.»

Α.Π: «Δεν απευθύνομαι σε σένα.»