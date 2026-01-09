Αναστασοπούλου για Παπαδάκη: «Δεν έχω συνειδητοποιήσει ότι έφυγε – Μου είχε πει ότι ετοιμάζει πράγματα»

Η Μαρία Αναστασοπούλου, καλεσμένη στο «Happy Day», εξομολογήθηκε πως αδυνατεί ακόμη να συνειδητοποιήσει τον θάνατο του Γιώργου Παπαδάκη. Η δημοσιογράφος αποκάλυψε πως σε πρόσφατες συζητήσεις τους εκείνος έκανε σχέδια για το μέλλον, δείχνοντας πως δεν είχε προλάβει να ολοκληρώσει όλα όσα ετοίμαζε.

Οι δυο τους συνδέονταν με μια στενή επαγγελματική σχέση μετά τη διετή συνεργασία τους στο «Καλημέρα Ελλάδα», με τον ίδιο να την έχει χρίσει δημόσια ως διάδοχό του.

Όλα όσα είπε η Μαρία Αναστασοπούλου

«Ο Γιώργος 2μιση, 3 παρά ήταν στο γραφείο. Οι περισσότεροι ακόμα δεν έχουμε συνειδητοποιήσει ότι έχει φύγει. Επειδή είπα ότι δεν χρειάζεται να μιλήσω για τον Γιώργο, κατάλαβα πόσο επιδραστικός ήταν -ήξερα ένα κομμάτι, το κατάλαβα όμως τώρα- από τα μηνύματα που μας έστελναν συλλυπητήρια. Εγώ υπήρξα με τον Γιώργο 2 χρόνια μόνο», ανέφερε αρχικά η δημοσιογράφος.

Για την τελευταίας τους συνάντηση αποκάλυψε: «Είχαμε βρεθεί τυχαία με τον Γιώργο στο κέντρο της Αθήνας και τα είχαμε πει, δεν κατάλαβα ότι ήταν ο άνθρωπος που είχε τραβήξει χειρόφρενο Ο ίδιος μου είχε πει ότι ετοίμαζε νέα πράγματα. Ήταν πολύ άδικο αυτό που έγινε».

«Δεν θα σταματούσε ο Γιώργος αν δεν ήταν δική του απόφαση. Θα σταματούσε όταν ο ίδιος το αποφάσιζε. Ο Γιώργος θεώρησε ότι αυτή ήταν η χρονική στιγμή για να βάλει μια άνω τελεία. Εγώ χθες ένιωσα ότι ο Γιώργος Παπαδάκη σταμάτησε το Καλημέρα Ελλάδα», είπε η Μαρία Αναστασοπούλου.

