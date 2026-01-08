Αλέξης Διακόπουλος για Γιώργο Παπαδάκη: “Ήταν απαιτητικός και γι’ αυτό δικαίως έμεινε στην κορυφή τόσα χρόνια”

Για τη συνεργασία που με τον σπουδαίο δημοσιογράφο και παρουσιαστή Γιώργο Παπαδάκη, που έφυγε ξαφνικά από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών την Κυριακή 4/1, μίλησε το πρωί της Πέμπτης 8/1 ο Αλέξης Διακόπουλος.

«Για μένα η γνωριμία μου με τον Γιώργο έγινε θεσμικά όταν μέσω του Παντείου Πανεπιστημίου πήγα για δύο μήνες για πρακτική άσκηση κι έμεινα 15 χρόνια. Φτάνοντας και στη θέση του αρχισυντάκτη μαζί με την Άννυ Ζιώγα. Θυμάμαι όλα τα παιδιά με αγάπη. Στιγμές που μας ζυμώσανε στη δημοσιογραφία. Θα ήθελα να πω ότι θα ήταν ντροπή να γυρίζαμε πίσω με την κάμερα χωρίς να μας έχει βγει το θέμα. Ήταν μια άλλη εποχή για τη δημοσιογραφία, έπρεπε να ο στόχος να επιτευχθεί» ανέφερε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», που συνέδεσε επί 34 χρόνια το όνομα και την επιτυχία της με τον Γιώργο Παπαδάκη.

Σύμφωνα με τον κ. Διακόπουλο, «πολλές οι στιγμές που θυμόμαστε με τα παιδιά. Στιγμές και δύσκολες γιατί ο Γιώργος ήταν και απαιτητικός και γι’ αυτό δικαίως έμεινε στην κορυφή τόσα χρόνια, αλλά και στιγμές πραγματικά γλυκές».