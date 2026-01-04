Πέθανε ο Γιώργος Παπαδάκης από ανακοπή καρδιάς

Πέθανε σε ηλικία 74 ετών ο σπουδαίος δημοσιογράφος Γιώργος Παπαδάκης το απόγευμα της Κυριακής 4/1.

Ο Γιώργος Παπαδάκης υπέστη οξύ έμφραγμα και μεταφέρθηκε στο Λαϊκό Νοσοκομείο δίχως τις αισθήσεις του, με τους γιατρούς να του κάνουν ΚΑΡΠΑ αλλά να μην καταφέρνουν να τον κρατήσουν στη ζωή.

Γεννήθηκε στο Χαλάνδρι στις 4 Φεβρουαρίου 1951 και καταγόταν από την Κρήτη. Εκτός από την επιτυχημένη του δημοσιογραφική καριέρα στην τηλεόραση, ο Γιώργος Παπαδάκης διέγραψε σημαντική πορεία και στον έντυπο τύπο. Πρωτοεμφανίστηκε στην τηλεόραση τη δεκαετία του 1980 από την εκπομπή «Τρεις στον αέρα» που μεταδιδόταν το μεσημέρι από την ΕΡΤ, ως συμπαρουσιαστής με τη Σεμίνα Διγενή και τον Νάσο Αθανασίου.

Από το 1992 μέχρι το 2025, ο Γιώργος Παπαδάκης παρουσίαζε την πρώτη, χρονολογικά, πρωινή ενημερωτική εκπομπή της Ελληνικής Τηλεόρασης Καλημέρα Ελλάδα έως το 2011. Από το 2011 μέχρι το 2015, παρουσίαζε την αντίστοιχη ενημερωτική εκπομπή του τηλεοπτικού σταθμού ANT1 με τίτλο Πρωινό ΑΝΤ1. Από τις 7 Σεπτεμβρίου 2015, η πρωινή ενημερωτική εκπομπή μετονομάστηκε εκ νέου σε «Καλημέρα Ελλάδα», ύστερα από επιθυμία του ίδιου, που έγινε δεκτή από το κανάλι. Ολοκλήρωσε τον κύκλο του στην παρουσίασή της, στις 4 Ιουλίου 2025, σε κλίμα συγκίνησης με όλους τους συντελεστές επί της μικρής οθόνης.

Οι δημοσιογράφοι και εργαζόμενοι του DEBATER εκφράζουν τα θερμά τους συλλυπητήρια στην οικογένειά του.

Η ανακοίνωση του Λαϊκού Νοσοκομείου για τον θάνατο του Γιώργο Παπαδάκη

Σήμερα, 04/01/26, ο γνωστός δημοσιογράφος Παπαδάκης Γεώργιος διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Λαϊκό» μέσω ΕΚΑΒ, σε κατάσταση καρδιοαναπνευστικής ανακοπής στις 05:42μμ.

Συγκεκριμένα , στις 17:15, το ΕΚΑΒ δέχθηκε κλήση για παραλαβή του Γιώργου Παπαδακη από το Κολωνάκι. Έσπευσε μηχανή άμεσης απόκρισης στις 17.18 ενώ στις 17.22 έφτασε ασθενοφόρο . Ο ασθενής υποβλήθηκε άμεσα σε ΚΑΡΠΑ και στις 17.38 έφθασε στο ΤΕΠ του Λαϊκού.

Αμέσως ενεργοποιήθηκε το προβλεπόμενο πρωτόκολλο επείγουσας αντιμετώπισης και το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό του Νοσοκομείου προχώρησε σε παρατεταμένες και εντατικές προσπάθειες καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ), σύμφωνα με τα διεθνή ιατρικά πρωτόκολλα.

Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες όλων των εμπλεκόμενων επαγγελματιών υγείας, δεν κατέστη δυνατή η επαναφορά του ασθενούς και διαπιστώθηκε ο θάνατός του στις 06:26μμ

Η Διοίκηση και το προσωπικό του Λαϊκού Νοσοκομείου εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στους οικείους του εκλιπόντος.