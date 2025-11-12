Αλ Τσαντίρι Νιούζ: Ο Πάνος Ρούτσι στο κοινό συγκίνησε τον Λάκη Λαζόπουλο

Στο αποψινό Αλ Τσαντίρι Νιούζ του MEGA, ο Λάκης Λαζόπουλος υποδέχτηκε τον Πάνο Ρούτσι ανάμεσα στο κοινό, ζώντας μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή. Ο Λαζόπουλος δεν κατάφερε να κρύψει τα δάκρυά του, εκφράζοντας την εκτίμησή του για τον αγώνα ενός πατέρα για τα παιδιά του και δίνοντας το μικρόφωνο στον Ρούτσι.

Ο Πάνος Ρούτσι, από την πλευρά του, ευχαρίστησε τον κόσμο για τη στήριξη που έλαβε κατά τη διάρκεια της απεργίας πείνας. «Για όλη τη στήριξη όσο ήμουν στο Σύνταγμα 23 μέρες ήταν μεγάλη η στήριξη του κόσμου. Χωρίς τον κόσμο δεν θα είχα αντέξει»

Στο τέλος, ο Λάκης Λαζόπουλος του ευχήθηκε να δει το αίτημά του να πραγματοποιείται, με τον Ρούτσι να δηλώνει πως θα συνεχίσει να αγωνίζεται μέχρι τέλους.

Δείτε το σχετικό βίντεο: