Πάνος Ρούτσι: Η Εισαγγελία Λάρισας δίνει δεκαήμερη διορία για να ορίσει τις εξετάσεις στη σορό του γιου του
Τι θα γίνει σε περίπτωση που δεν ανταποκριθεί
Η εισαγγελία Λάρισας απέστειλε στον Πάνο Ρούτσι πρόσκληση με 10ήμερη προθεσμία ώστε να προσέλθει και να καταθέσει ο ίδιος το είδος των εξετάσεων που επιθυμεί στη σορό του γιου του.
Στο γραφείο της δικηγόρου του Πάνου Ρούτσι, Ζωή Κωνσταντοπούλου, θυροκολλήθηκε σήμερα, Πέμπτη (06/11), η παραγγελία.
Σε περίπτωση που δεν ανταποκριθεί, η Εισαγγελία Λάρισας θα θεωρήσει ότι ο κ. Ρούτσι παραιτείται από κάθε περαιτέρω επιλογή ή αίτημα για εξετάσεις στη σορό του Ντένις Ρούτσι, που σκοτώθηκε στα Τέμπη.
Σε αυτήν την περίπτωση, η διαδικασία θα συνεχιστεί αυτεπαγγέλτως, με βάση τις εντολές και τις υποδείξεις του αρμόδιου ιατροδικαστή. Αυτό αφορά και στη διενέργεια της εκταφής.
