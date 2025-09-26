Αγγελική Νικολούλη – «Φως στο τούνελ»: Backstage video από την επίσημη φωτογράφιση για το MEGA

Το «Φως στο τούνελ» και η Αγγελική Νικολούλη επιστρέφουν στο MEGA τον Οκτώβριο, εγκαινιάζοντας την 31η τηλεοπτική τους σεζόν. Η μακροβιότερη και πιο επιδραστική εκπομπή ερευνητικής δημοσιογραφίας στην ελληνική τηλεόραση, που έχει συμβάλλει καθοριστικά στην εξιχνίαση δεκάδων υποθέσεων, είναι έτοιμη να συνεχίσει το έργο της, παραμένοντας σταθερά στο πλευρό όσων αναζητούν την αλήθεια.

Λίγο πριν την πρεμιέρα, η βραβευμένη δημοσιογράφος πραγματοποίησε την επίσημη φωτογράφιση της εκπομπής, επιλέγοντας έναν χώρο που αποτυπώνει ιδανικά τη μυστηριώδη ατμόσφαιρα του «Τούνελ».

Η φωτογράφιση πραγματοποιήθηκε σε έναν υπόγειο χώρο στάθμευσης, ο οποίος με τη σκοτεινή και εναλλακτική του ατμόσφαιρα λειτούργησε ως το ιδανικό σκηνικό.

Το backstage video που κυκλοφόρησε δίνει μια πρώτη γεύση από την προετοιμασία της Αγγελικής Νικολούλη, αναδεικνύοντας τον επαγγελματισμό και τη σοβαρότητα που χαρακτηρίζουν την εκπομπή.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: