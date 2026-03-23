Ζόζεφιν: Το ταξίδι στη Ρόδο προκειμένου να δει τον Νίνο – «Η φωνή του δεν ξεχνιέται τελικά» (vids)

Μετά από μια περίοδο έντονων φημών, «on-off» καταστάσεων και ενός καλοκαιριού που πολλοί πίστεψαν πως έφερε τον οριστικό χωρισμό, η Josephine και ο Νίνο είναι και πάλι μαζί. Η επιβεβαίωση ήρθε με τον πιο άμεσο τρόπο από την ίδια την τραγουδίστρια, η οποία ταξίδεψε μέχρι τη Ρόδο για να βρεθεί στο πλευρό του αγαπημένου της.

Το ταξίδι-έκπληξη στον τραγουδιστή

Το απόγευμα της Κυριακής, 22 Μαρτίου, η Josephine μοιράστηκε με τους ακολούθους της ένα βίντεο από το αεροδρόμιο της Ρόδου, τον τόπο καταγωγής του Νίνο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Λένε πως κάνεις τρέλες για έναν έρωτα… Εγώ πήρα το πρώτο αεροπλάνο και πήγα στο νησί του και όπου βγει. Η φωνή του δεν ξεχνιέται τελικά…», έγραψε στην ανάρτησή της η Josephine.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής της στο νησί, η χαρά της ήταν εμφανής, καθώς δεν σταμάτησε να ανεβάζει στιγμιότυπα, δείχνοντας πως η επανασύνδεσή της με τον Νίνο είναι πλέον γεγονός.

Η επανασύνδεση του ζευγαριού ως ζευγάρι δεν μένει μόνο σε προσωπικό επίπεδο, αλλά επισφραγίστηκε και μια μουσική συνεργασία.

Σήμερα, Δευτέρα 23 Μαρτίου, κυκλοφορεί το νέο τους τραγούδι με τίτλο «Τι κάνεις;». Πρόκειται για ένα δυνατό ντουέτο γεμάτο συναίσθημα, το οποίο φαίνεται να αντικατοπτρίζει την ένταση της σχέσης τους.

Παράλληλα, αυτή η κυκλοφορία σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή για την Josephine, καθώς αποτελεί το πρώτο της βήμα υπό τη στέγη της Heaven Music, εγκαινιάζοντας έτσι μια νέα επαγγελματική συνεργασία.

Όπως όλα δείχνουν, οι δυο τους είχαν έρθει κοντά εδώ και αρκετό καιρό, επιλέγοντας ωστόσο να κρατήσουν χαμηλούς τόνους μέχρι να νιώσουν σίγουροι για τη δεύτερη αυτή ευκαιρία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με το ταξίδι στη Ρόδο και τη νέα τους συνεργασία, το ζευγάρι δείχνει πιο ερωτευμένο από ποτέ, αφήνοντας πίσω τις δημόσιες αντιπαραθέσεις του παρελθόντος.