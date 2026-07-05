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Αρχαία Επίδαυρος: Βυθίστηκε αλιευτικό σκάφος στο λιμάνι

Προκλήθηκε μικρής έκτασης θαλάσσια ρύπανση

Αρχαία Επίδαυρος: Βυθίστηκε αλιευτικό σκάφος στο λιμάνι
ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Αλιευτικό σκάφος, χωρίς επιβαίνοντες, βυθίστηκε εντός του λιμένα της Αρχαίας Επιδαύρου, χωρίς να αναφερθεί τραυματισμός.

Στο σημείο έσπευσε γερανοφόρο όχημα, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η ανέλκυση του σκάφους.

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Από το περιστατικό προκλήθηκε μικρής έκτασης θαλάσσια ρύπανση, επιφάνειας περίπου 10 τετραγωνικών μέτρων.

Η ρύπανση αντιμετωπίστηκε άμεσα από στελέχη του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, με τη συνδρομή ιδιωτών, ενώ από την αρμόδια Λιμενική Αρχή διερευνώνται τα αίτια της βύθισης.

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