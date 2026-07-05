Αρχαία Επίδαυρος: Βυθίστηκε αλιευτικό σκάφος στο λιμάνι

Αλιευτικό σκάφος, χωρίς επιβαίνοντες, βυθίστηκε εντός του λιμένα της Αρχαίας Επιδαύρου, χωρίς να αναφερθεί τραυματισμός.

Στο σημείο έσπευσε γερανοφόρο όχημα, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η ανέλκυση του σκάφους.

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Από το περιστατικό προκλήθηκε μικρής έκτασης θαλάσσια ρύπανση, επιφάνειας περίπου 10 τετραγωνικών μέτρων.

Η ρύπανση αντιμετωπίστηκε άμεσα από στελέχη του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, με τη συνδρομή ιδιωτών, ενώ από την αρμόδια Λιμενική Αρχή διερευνώνται τα αίτια της βύθισης.