Βουλαρίνος για Μποφίλιου: «Δεν ήταν χοντράδα αυτό που είχα πει – Το παρεξήγησαν»

Νέο επεισόδιο στην κόντρα Βουλαρίνου και Μποφίλιου φαίνεται να ξεκινά, με αφορμή πρόσφατες δηλώσεις του δημοσιογράφου σε τηλεοπτική εκπομπή.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Το ’χουμε» με τον Κώστα Τσουρό, ο Μάνος Βουλαρίνος επανήλθε στο σχόλιο που είχε κάνει στο παρελθόν για τη γνωστή τραγουδίστρια, σχετικά με ανάρτησή της στα social media στην οποία εμφανιζόταν με μαγιό.

Ο δημοσιογράφος είχε τότε σχολιάσει ειρωνικά, όπως είπε, το γεγονός ότι η Μποφίλιου «ρουφούσε την κοιλιά της» στις φωτογραφίες. «Δεν μετανιώνω για αυτό που έγραψα», τόνισε ο Βουλαρίνος, υπερασπιζόμενος τη στάση του.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει ποικίλες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με χρήστες να παίρνουν θέση τόσο υπέρ της τραγουδίστριας όσο και του σχολιαστή, αναζωπυρώνοντας τη συζήτηση γύρω από τα όρια της σάτιρας και του δημόσιου λόγου.

«Αν ρωτάς εμένα θα σου πω ότι δεν λέω χοντράδες. Αν ρωτάς άλλους μπορούν σου πουν ότι λέω πάρα πολλές χοντράδες. Όταν κάνεις πλάκα παίζεις πάντα στη γραμμή του οφσάιντ, οπότε εννοείται. Αλλά μετανιώνεις τόσο όσο, γιατί ξέρεις ότι δεν μπορείς να λειτουργείς στην ασφάλεια… πρέπει να παίζεις έτσι. Παίζοντας έτσι μετανιώσω όσο ένας ποδοσφαιριστής που χάνει μία ευκαιρία. Δεν γίνεται να τις βάλεις όλες», υπογράμμισε.

«Δεν μετανιώνω σε καμία περίπτωση. Ότι κρατάει την αναπνοή της; Πώς ήτανε χοντράδα ότι κρατάει την αναπνοή της; Αυτό που είπα για την Μποφίλιου ενόχλησε, γιατί έγινε κατανοητό ότι κοροϊδεύω το μυαλό της κι όχι την εμφάνισή της. Θέλω να πω ότι γέλασα πάρα πολύ με αυτό το αυτάρεσκο του πράγματος και τη ματαιοδοξία που είναι αντικείμενο της σάτιρας, από τότε που υπάρχει η σάτιρα.

Θυμάσαι τον Σαρκοζί που έκανε μυτούλες για να φαίνεται πιο ψηλός στις φωτογραφίες, όλοι γελούσαν. Δεν είπε κανένας: δεν είναι σωστό να κοροϊδεύουμε τον Σαρκοζί που κάνει μυτούλες, γιατί δεν κοροϊδεύεις το ύψος του, αλλά τη ματαιοδοξία του. Μου φάνηκε τρομερά αστείο το ότι κάποιος που είναι τραγουδιστής, μια τραγουδίστρια προβάλλει το σώμα της με μαγιό και ταυτόχρονα ρουφιέται κιόλας. Μου φάνηκε πάρα πολύ αστείο», συμπλήρωσε.

«Πώς να το ξέρω αυτό στα μυαλά του καθενός. Μπορεί κάποιοι να πρόβαλλαν τον εαυτό τους και τη δική τους ματαιοδοξία και να αισθάνθηκαν ότι κοροϊδεύοντας τη ματαιοδοξία της σταρ, κοροϊδεύω τη δική τους ματαιοδοξία γιατί είναι κάτι που κάνουν οι ίδιοι. Το δεύτερο είναι ότι βρήκαν κάποιοι άνθρωποι που έχω δυσαρεστήσει στο παρελθόν, γιατί η δουλειά μου είναι να δυσαρεστώ, βρήκαν την ευκαιρία να μου την πέσουν, άλλοι είναι για πολιτικούς λόγους -υπερασπίστηκαν τη συντρόφισσα», σχολίασε.