Βλαδίμηρος Κυριακίδης: «Πήγα να δέσω τα παπούτσια μου και δεν μπορούσα» – Η στιγμή που αποφάσισε να ξεκινήσει δίαιτα

Στην εκπομπή «Happy Day» βρέθηκε καλεσμένος ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης το πρωί της Πέμπτης (29/01) και έδωσε μία αποκαλυπτική συνέντευξη. Ανάμεσα σε όσα είπε, αναφέρθηκε στην απόφαση του να κάνει κιλά ώστε να χάσει τα περιττά κιλά. Αποφάσισε να πάει σε διαιτολόγο, όταν μια μέρα διαπίστωσε ότι δεν μπορούσε να δέσει τα παπούτσια του. Όταν αισθάνθηκε να κόβεται η ανάσα του, συνειδητοποίησε ότι δεν έπρεπε να το καθυστερήσει.

Ότι ήδη βλέπει τα πρώτα αποτελέσματα των προσπαθειών του είπε ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης λέγοντας: «Τα κατάφερα ξανά να αδυνατίσω ξανά σιγά σιγά. Το πήρα απόφαση για λόγους υγείας.

Μου κοβόταν η ανάσα πια, γιατί ήταν όλο αυτό το σπλαχνικό, 107 κιλά, που μου πίεζε την ανάσα, ένιωθα τα σπλάχνα μου να πιέζονται. Ξεκίνησα με διατροφολόγο και πάω πάρα πολύ καλά.

Πρέπει να έχω χάσει τα πρώτα 2-3 κιλά. Λίγο καιρό κάνω διατροφή, όχι πολύ. Τον Φλεβάρη θα κλείσω μήνα. Η απόφαση ήρθε ξαφνικά γιατί πήγα να δέσω τα παπούτσια μου και δεν μπόρεσα».

Σε άλλο σημείο της συζήτησης στο πλατό της εκπομπής, ο ηθοποιός αναφέρθηκε στον πατέρα του: «Όταν έχεις πατέρα λογιστή και ασχολείται μόνο με τα οικονομικά θέματα… αυτό το πράγμα δεν ήθελα να το κάνω. Από εκεί χάλασε η σχέση μου με το χρήμα. Όσα έρθουν και όσα πάνε. Ο πατέρας μου είχε μεγάλη τσιγκουνιά. Δεν παιζόταν. Μετρούσε τα πάντα».

«Η μητέρα μου το είχε αποδεχτεί. Εμένα μου έπαιρνε πράγματα, αλλά στο σπίτι μετρούσε πόσες χαρτοπετσέτες ξοδέψαμε. Σου έλεγε κόψε τη μισή, δεν χρειάζεται ολόκληρη», δήλωσε.