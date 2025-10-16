Βλαδίμηρος Κυριακίδης: «Μου αρέσει η δουλειά μου, έχω βρει τη δική μου “παιδική αυλή” και παίζω με τους φίλους μου»

Καλεσμένος στην εκπομπή «Στούντιο 4» ήταν το απόγευμα της Πέμπτης (16.10) ο ηθοποιός Βλαδίμηρος Κυριακίδης που μεταξύ άλλων μίλησε για τη σχέση του με το χρήμα, την αγάπη του για την υποκριτική και την παράσταση που πρωταγωνιστεί.

«Σε κάθε πρεμιέρα υπάρχει μία γενικότερη ανασφάλεια για το πώς θα το πάρει το κοινό. Αυτό υπάρχει ούτως ή άλλως όσο σίγουρος και αν είμαι με αυτό που έχω διασκευάσει», ανέφερε με αφορμή την πρεμιέρα της θεατρικής παράστασης «Ποιος φοβάται τη Βιρτζίνια Γουλφ».

«Κάθε μέρα δίνω εξετάσεις. Πιστεύω στην εξέλιξη, δεν μένω στην πεπατημένη. Οφείλω κάθε βράδυ να κάνω αυτόν τον απολογισμό για να γίνομαι καλύτερος», εξομολογήθηκε.

«Πάνω στη σκηνή ξεχνάω τα προβλήματά μου, το θέατρο είναι η καλύτερη ψυχοθεραπεία. Κάνουμε ένα ταξίδι μπαίνοντας στη ζωή του άλλου», σημείωσε ο γνωστός ηθοποιός.

«Δεν με ενδιαφέρει να κερδίσω το λαχείο. Τι να τα κάνω τα λεφτά; Καθόλου δεν τα θέλω. Θέλω να έχω αυτά που θα με κάνουν να ζήσω αξιοπρεπώς και σας ομολογώ ότι θέλω πολύ λίγα. Έτσι κι αλλιώς γεννήθηκα στα λίγα, δεν γεννήθηκα στα πολλά. Ήρθαν και τα πολλά, ξαναήρθαν τα λίγα, θα ξαναέρθουν τα πολλά, δεν με ενδιαφέρει. Όταν ήρθαν τα πολλά τα επένδυσα στη δουλειά μου και μετά ήρθαν τα λίγα», αποκάλυψε.

«Οι πολυτέλειες που κάνω για τον εαυτό μου είναι το καλό φαΐ. Μεγαλώνοντας μοιάζω στον πατέρα μου που ήταν λεπτός με κοιλιά. Είμαι ίδιος με εκείνον και στην ιδιοσυγκρασία», τόνισε.

«Έχουμε ξεχάσει να αντιμετωπίζουμε τη ζωή μας φιλοσοφικά. Η σημερινή μαζική κουλτούρα μάς δίνει μόνο ένα κενό για να ζήσουμε», δήλωσε.

«Δεν είμαι άνθρωπος των ταξιδιών. Δεν ζω με τα ταξίδια, ζω με τη δουλειά μου. Μου αρέσει η δουλειά μου και θέλω να συνεχίζω και να εξασκούμαι. Έχω βρει τη δική μου “παιδική αυλή” και παίζω με τους φίλους μου και δεν τελειώνει αυτό. Δεν θέλω να σταματήσω, αλλά δε θέλω να λέω μεγάλες κουβέντες γιατί αν αρρωστήσω, θα έρθει το ΕΚΑΒ θα με πάρει και θα φύγει», κατέληξε.